"C'est pour ça que je joue de nouveau" : Mario Stroeykens explique comment il a retrouvé sa place à Anderlecht

Après un début de saison compliqué, Mario Stroeykens a retrouvé une place de titulaire à Anderlecht. Le milieu de terrain de 22 ans est revenu sur sa situation.

Mario Stroeykens avait été ouvertement poussé vers la sortie par Antoine Sibierski. Finalement, aucune solution n'a été trouvée pour le produit du centre de formation d'Anderlecht lors du mercato estival.

La première partie de saison s'annonçait particulièrement longue pour Mario Stroeykens. Jusqu'à ce que Vitor Bruno décide de le lancer dans le grand bain au poste de milieu défensif.

Mario Stroeykens est passé des tribunes à une place de titulaire

Mario Stroeykens est entré en jeu face au Cercle de Bruges. Depuis, le milieu de terrain a été titularisé lors de chaque rencontre d'Anderlecht, successivement contre le Dinamo Zagreb, le Beerschot, le Jagiellonia Bialystok et La Gantoise.

"Parfois, les choses se passent bien et parfois beaucoup moins. Disons que cela fait partie du football", a confié le joueur à Sporza.



Le jeune Anderlechtois a réussi à regagner sa place grâce à son travail à l'entraînement : "Je suis quelqu'un qui travaille toujours très dur à l'entraînement. C'est pour cela que je suis de nouveau sur le terrain. J'ai attendu cette opportunité. J'espère pouvoir rester dans l'équipe."