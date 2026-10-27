Du changement pour Romelu Lukaku à Fenerbahçe : le club annonce une décision importante

İsmail Kartal a une nouvelle fois démissionné de son poste d'entraîneur de Fenerbahçe. Cette fois, son départ a été accepté.

"Notre entraîneur principal, Ismail Kartal, a informé notre direction de sa décision de quitter ses fonctions. À l'issue des discussions, cette décision a été examinée dans un esprit de compréhension et de respect mutuels", a écrit Fenerbahçe dans un communiqué.

"Nous remercions Ismail Kartal pour le travail accompli au sein de notre club, son dévouement et son attachement à Fenerbahçe. Nous lui souhaitons beaucoup de succès pour la suite de sa carrière", a conclu le club stambouliote.

Ismail Kartal avait déjà annoncé sa démission en septembre

Ce n'est pas la première fois que le désormais ancien entraîneur de Romelu Lukaku à Fenerbahçe annonce sa démission cette saison. En effet, début septembre, il avait déjà annoncé son départ après un match nul contre la Roma en Ligue des champions (1-1). Il avait notamment été visé par un jet de bouteille en plein match.

Le président du club turc, Aziz Yildirim, avait cependant refusé la démission de son entraîneur. Un mois plus tard, Ismail Kartal quitte finalement ses fonctions.

Son départ intervient au lendemain de la défaite de Fenerbahçe dans le derby contre Galatasaray. Romelu Lukaku et ses coéquipiers se sont inclinés sur le score de 2-1, avec notamment un doublé de Victor Osimhen.



