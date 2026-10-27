Festival Julien Duranville contre le PSG : le message fort de son entraîneur

Julien Duranville a livré un grand match contre le PSG. Malgré son manque de rythme, le Diable Rouge n'a rien perdu de son exploisivité.

Comme l'an dernier, le PSG a disputé un classique du football français le soir de la cérémonie du Ballon d'or. Là où le monde du ballon rond n'avait d'yeux que pour le sacre d'Harry Kane sur ses terres londoniennes, les observateurs belges attendaient avec impatience le match dans le match entre Mika Godts et Julien Duranville.

Si le premier cité a frappé fort en inscrivant son premier but pour le PSG, Duranville n'est pas resté en retrait.

Julien Duranville revient en forme

Le voir titulaire était déjà une information notable, le voir faire mal aux Parisiens comme il l'a fait en était une autre.

Sur son aile, l'ancien Anderlechtois a représenté un danger constant, faisant notamment valser Désiré Doué. Pour sa deuxième titularisation de rang en Ligue 1, Duranville a même, de l'aveu de son entraîneur, joué plus longtemps que prévu vu son bon match.



"Je suis content d'avoir pu venir ici, faire un bon taff. Je remercie dieu, je peux jouer et reprendre du rythme, ça fait du bien d’être sur le terrain. Après les qualités individuelles de Paris… Ça fait mal, mais bon c’est comme ça", a-t-il déclaré au micro de Ligue 1+"