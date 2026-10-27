Grosse nouvelle au Club de Bruges : le club franchit une étape historique

Nicolas Baccus Manuel Gonzalez
Nicolas Baccus et Manuel Gonzalez
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Grosse nouvelle au Club de Bruges : le club franchit une étape historique
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Le Club de Bruges a entamé les premiers travaux préparatoires de son nouveau stade. Après plus de vingt ans d'attente et de nombreux obstacles, les Blauw en Zwart voient enfin leur projet se concrétiser. Une étape historique pour le club brugeois.

Le Club de Bruges espère inaugurer son tout nouveau stade en 2029. La nouvelle enceinte doit être construite à côté de l'actuel stade Jan Breydel.

Et les premiers travaux ont débuté. Selon Het Laatste Nieuws, le Club de Bruges a lancé ce mardi les travaux préparatoires à la construction de son nouveau stade. Des tranchées sont notamment creusées pour permettre la réalisation de fouilles archéologiques.

Le Club de Bruges attend encore la signature d'un accord

"La zone de chantier peut également déjà être délimitée", a expliqué Dirk De fauw, bourgmestre de Bruges. "Concernant la convention d'emphytéose avec la Ville de Bruges, il reste encore quelques détails à régler."

Les travaux de construction à proprement parler devraient débuter en janvier 2027. Le nouveau stade pourra accueillir 40.116 spectateurs.

Le Cercle de Bruges a quitté les terrains d'entraînement, mais cherche toujours un nouveau stade

De son côté, le Cercle de Bruges a également dû déménager. Les Groen en Zwart ont quitté les terrains d'entraînement situés à l'emplacement du futur stade du Club de Bruges.

Le Cercle est toutefois toujours à la recherche d'un nouveau stade pour accueillir ses rencontres à domicile.

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