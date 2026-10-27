"Il avait besoin de ce but" : Luis Enrique ravi du premier but de Mika Godts, mais lui adresse un message

Mika Godts a inscrit son premier but avec le PSG face à l'OL ce lundi soir. En plus de son but, le Diable Rouge a également été passeur décisif lors du succès des Parisiens sur le score de 2-0. De quoi évidemment ravir son entraîneur, Luis Enrique.

Après le succès du PSG contre les Lyonnais, Luis Enrique s'est exprimé sur la prestation du joueur belge. Mika Godts est entré à la 57e minute de jeu avant d'être passeur décisif à la 72e et ensuite buteur à la 84e.

Luis Enrique croit en Mika Godts

"Mika est un joueur ambitieux, avec beaucoup de qualités", a déclaré Luis Enrique après la rencontre, selon des propos rapportés par Le Parisien et relayés par Canal Supporters.

"Il a seulement 21 ans. Il a démarré avec beaucoup d’envie, en voulant dribbler le deuxième joueur avant le premier. Cela ne marche pas comme ça. Il s’est mis une pression en tête."

Le PSG croit évidemment en lui : "On a placé beaucoup de confiance en lui. On l’a signé pour longtemps. Il doit être calme et tranquille. Il avait besoin de ce but, c’est clair. On espère voir beaucoup de lui à l’avenir."

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Ce vendredi, le PSG affrontera Le Havre à 19h00 en déplacement. Une nouvelle occasion pour Mika Godts de se montrer décisif ?