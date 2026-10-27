"Il avait besoin de ce but" : Luis Enrique ravi du premier but de Mika Godts, mais lui adresse un message

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
"Il avait besoin de ce but" : Luis Enrique ravi du premier but de Mika Godts, mais lui adresse un message
Photo: © Photonews
Deviens fan de PSG! 240

Mika Godts a inscrit son premier but avec le PSG face à l'OL ce lundi soir. En plus de son but, le Diable Rouge a également été passeur décisif lors du succès des Parisiens sur le score de 2-0. De quoi évidemment ravir son entraîneur, Luis Enrique.

Après le succès du PSG contre les Lyonnais, Luis Enrique s'est exprimé sur la prestation du joueur belge. Mika Godts est entré à la 57e minute de jeu avant d'être passeur décisif à la 72e et ensuite buteur à la 84e.

Luis Enrique croit en Mika Godts

"Mika est un joueur ambitieux, avec beaucoup de qualités", a déclaré Luis Enrique après la rencontre, selon des propos rapportés par Le Parisien et relayés par Canal Supporters.

"Il a seulement 21 ans. Il a démarré avec beaucoup d’envie, en voulant dribbler le deuxième joueur avant le premier. Cela ne marche pas comme ça. Il s’est mis une pression en tête."

Le PSG croit évidemment en lui : "On a placé beaucoup de confiance en lui. On l’a signé pour longtemps. Il doit être calme et tranquille. Il avait besoin de ce but, c’est clair. On espère voir beaucoup de lui à l’avenir."

Lire aussi… Mika Godts adoubé par le PSG : les médias français changent leur fusil d'épaule
Ce vendredi, le PSG affrontera Le Havre à 19h00 en déplacement. Une nouvelle occasion pour Mika Godts de se montrer décisif ?

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
PSG
Mika Godts

Plus de news

Pas encore de duo avec Mohamed Salah : Cihan Canak joue de malchance

Pas encore de duo avec Mohamed Salah : Cihan Canak joue de malchance

22:20
"Quand il est parti, j'ai fait ma meilleure saison" : un Diablotin répond sèchement aux critiques de Defour

"Quand il est parti, j'ai fait ma meilleure saison" : un Diablotin répond sèchement aux critiques de Defour

22:00
"Ce n'est pas un candidat au titre" : Franky Van der Elst ne croit pas en l'actuel leader du championnat

"Ce n'est pas un candidat au titre" : Franky Van der Elst ne croit pas en l'actuel leader du championnat

21:40
Gros coup dur pour un ancien du Standard à Gand ?

Gros coup dur pour un ancien du Standard à Gand ?

21:20
Festival Julien Duranville contre le PSG : le message fort de son entraîneur

Festival Julien Duranville contre le PSG : le message fort de son entraîneur

21:00
Mika Godts adoubé par le PSG : les médias français changent leur fusil d'épaule

Mika Godts adoubé par le PSG : les médias français changent leur fusil d'épaule

09:40
Du changement pour Romelu Lukaku à Fenerbahçe : le club annonce une décision importante

Du changement pour Romelu Lukaku à Fenerbahçe : le club annonce une décision importante

20:40
Qui arbitrera le Standard, Anderlecht et Bruges ce week-end ? Voici les arbitres de la 10e journée

Qui arbitrera le Standard, Anderlecht et Bruges ce week-end ? Voici les arbitres de la 10e journée

20:20
"Je suis sincèrement désolé" : Kylian Mbappé présente ses excuses après la polémique en Chine

"Je suis sincèrement désolé" : Kylian Mbappé présente ses excuses après la polémique en Chine

20:14
3
Grosse nouvelle au Club de Bruges : le club franchit une étape historique

Grosse nouvelle au Club de Bruges : le club franchit une étape historique

20:00
L'entraîneur de Sunderland annonce une excellente nouvelle concernant Thomas Meunier

L'entraîneur de Sunderland annonce une excellente nouvelle concernant Thomas Meunier

19:40
Un soutien marquant pour Vitor Bruno : "Il peut apporter quelque chose, j'en suis persuadé"

Un soutien marquant pour Vitor Bruno : "Il peut apporter quelque chose, j'en suis persuadé"

19:20
"Si l'Union veut continuer à grandir, elle a besoin de ça" : le CEO de l'Union fixe une priorité pour l'avenir

"Si l'Union veut continuer à grandir, elle a besoin de ça" : le CEO de l'Union fixe une priorité pour l'avenir

19:00
L'Union Saint-Gilloise annonce avoir réalisé un bénéfice historique

L'Union Saint-Gilloise annonce avoir réalisé un bénéfice historique

18:32
1
Le Standard prépare un événement "exceptionnel" à Sclessin après le match contre Courtrai

Le Standard prépare un événement "exceptionnel" à Sclessin après le match contre Courtrai

18:00
Le Standard confirme une amélioration de sa situation financière : le club liégeois dévoile ses comptes

Le Standard confirme une amélioration de sa situation financière : le club liégeois dévoile ses comptes

17:43
1
"J'imagine que Marc Wilmots est plus avisé que ça" : la situation du Standard vue du nord du pays

"J'imagine que Marc Wilmots est plus avisé que ça" : la situation du Standard vue du nord du pays

17:20
11 ans plus tard : une ancienne forte tête d'Anderlecht peut enfin savourer son retour au pays

11 ans plus tard : une ancienne forte tête d'Anderlecht peut enfin savourer son retour au pays

17:00
🎥 Aïe : encore actif en Pro League la saison dernière, il risque gros après son coup de poing en plein match

🎥 Aïe : encore actif en Pro League la saison dernière, il risque gros après son coup de poing en plein match

16:40
🎥 Mika Godts rend un bel hommage à Khvisha Kvaratskhelia après son premier but

🎥 Mika Godts rend un bel hommage à Khvisha Kvaratskhelia après son premier but

23:21
Le Parquet veut frapper fort : les supporters de Charleroi risquent très gros !

Le Parquet veut frapper fort : les supporters de Charleroi risquent très gros !

16:20
Loin du Standard, la situation se complique encore un peu plus pour René Mitongo

Loin du Standard, la situation se complique encore un peu plus pour René Mitongo

16:00
Enfin la libération ? Mika Godts inscrit son premier but pour le PSG !

Enfin la libération ? Mika Godts inscrit son premier but pour le PSG !

26/10
Quand Harry Kane lançait sa carrière avec un ancien du Standard : "Beaucoup de choses nous unissaient"

Quand Harry Kane lançait sa carrière avec un ancien du Standard : "Beaucoup de choses nous unissaient"

15:40
À un point de la zone rouge : le verdict est tombé pour Youri Tielemans et Senne Lammens à Manchester

À un point de la zone rouge : le verdict est tombé pour Youri Tielemans et Senne Lammens à Manchester

15:20
Le huis clos de trop au Standard : la lettre ouverte des supporters du RWDM !

Le huis clos de trop au Standard : la lettre ouverte des supporters du RWDM !

14:55
Rudi Garcia n'est pas le seul : l'étrange point commun qui unit nos derniers sélectionneurs

Rudi Garcia n'est pas le seul : l'étrange point commun qui unit nos derniers sélectionneurs

14:40
Plus la même cote qu'à Anderlecht : un chouchou du Lotto Park toujours sans club

Plus la même cote qu'à Anderlecht : un chouchou du Lotto Park toujours sans club

14:20
Quelle inspiration ! Adversaire de l'Union il y a dix jours, il s'offre le but du week-end en D2 Amateurs

Quelle inspiration ! Adversaire de l'Union il y a dix jours, il s'offre le but du week-end en D2 Amateurs

14:00
L'adaptation de Vincent Euvrard qui fait parler : "Ce n’est pas une tactique qui convient au Standard"

L'adaptation de Vincent Euvrard qui fait parler : "Ce n’est pas une tactique qui convient au Standard"

13:30
Allegri sait ce qu'il fait : pourquoi Kevin De Bruyne s'oriente vers un retour sur le banc à Naples

Allegri sait ce qu'il fait : pourquoi Kevin De Bruyne s'oriente vers un retour sur le banc à Naples

12:40
Une première victoire en carrière contre le Standard au goût amer : la sanction est tombée pour Daan Heymans

Une première victoire en carrière contre le Standard au goût amer : la sanction est tombée pour Daan Heymans

12:20
"Je ne regrette rien" comment Igor De Camargo aurait pu faire son retour au Standard

"Je ne regrette rien" comment Igor De Camargo aurait pu faire son retour au Standard

12:00
Il était sans club depuis le mois de juin : un ancien buteur de D1B raccroche les crampons à 32 ans

Il était sans club depuis le mois de juin : un ancien buteur de D1B raccroche les crampons à 32 ans

11:40
La pression s'intensifie : comment la première de Ruud Vormer comme entraîneur tourne au vinaigre

La pression s'intensifie : comment la première de Ruud Vormer comme entraîneur tourne au vinaigre

11:20
Vincent Euvrard commence-t-il à être menacé ? La direction du Standard fixe le cap

Vincent Euvrard commence-t-il à être menacé ? La direction du Standard fixe le cap

11:00

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 8
Brest Brest 1-2 Nice Nice
Lens Lens 2-1 Paris FC Paris FC
Monaco Monaco 1-1 Lille OSC Lille OSC
Toulouse Toulouse 0-0 Troyes Troyes
Angers Angers 0-0 Lorient Lorient
Rennes Rennes 3-0 Strasbourg Strasbourg
Auxerre Auxerre 1-1 Le Mans Le Mans
Marseille Marseille 4-3 Le Havre Le Havre
PSG PSG 2-0 Lyon Lyon

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de La blague qui coûte une fortune : en plus du Ballon d'Or, Kylian Mbappé perd deux sponsors majeurs El Malvario El Malvario a propos de Surprise : Harry Kane devance Mbappé et Yamal, et remporte son premier Ballon d'Or ! Sandirap77 Sandirap77 a propos de L'Union Saint-Gilloise annonce avoir réalisé un bénéfice historique Sandirap77 Sandirap77 a propos de Le Standard confirme une amélioration de sa situation financière : le club liégeois dévoile ses comptes Sandirap77 Sandirap77 a propos de Le carton rouge d’Epolo continue de faire débat : Jonathan Lardot est très clair Sead08 Sead08 a propos de Philippe Albert pointe ce qui ne va pas à Anderlecht : "Ce qui n’est pas le cas…" Albert Dupont Albert Dupont a propos de Un ancien arbitre n'épargne pas l'arbitrage de Genk - Standard : "L'UEFA n'aurait pas apprécié" den strep den strep a propos de 🎥 Pas de carte rouge pour Léo Petrot (Anderlecht) ? La nouvelle décision arbitrale insensée du week-end Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Fin de l'idylle ou simple coup de mou pour le Sporting Charleroi ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Matthieu Epolo a-t-il vu rouge à cause... du soleil ? L'étrange explication qui prend en fait tout son sens Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved