Il était sans club depuis le mois de juin : un ancien buteur de D1B raccroche les crampons à 32 ans

Stevy Okitokandjo était sans club depuis la fin de son aventure au Crossing Schaerbeek cet été. Le buteur néerlandais a finalement décidé de raccrocher les crampons.

Stevy Okitokandjo n'avait que 13 ans lorsqu'il a quitté les Pays-Bas pour Tubize. Formé à l'ombre du Stade Leburton, le natif d'Haarlem avait poursuivi son écolage à Dender, à Alost, au Brussels et à La Gantoise.

Barré par la concurrence à Malines

En 2014, Malines l'avait mis sous contrat, le recrutant en même temps que Tim Matthys et Jason Adesanya. Mais il n'a pratiquement pas joué et est donc passé par des prêts successifs à Roulers et au Patro Eisden, avec dix buts à la clé en D1B.

Deux ans après son arrivée, le KV l'a définitivement cédé à Virton. Auteur de quatre buts en D1 Amateurs avec l'Excel, Okitokandjo s'est ensuite envolé pour le Portugal.

Une jolie carrière de bourlingueur

Il y a connu quelques années fastes sous les couleurs de Leixões, Olhanense, Branco, Mafra et Trofense, signant 16 buts en deuxième division locale. On l'a également connu en première division vénézuélienne, à Puerto Cabello, et en Serie C italienne, du côté de Forlì et d'Ilvamaddalena.

La saison dernière, le Néerlandais de 32 ans était actif au Crossing Schaerbeek. Ses deux buts n'ont pas aidé les Bruxellois à se maintenir, son contrat n'a donc pas été prolongé. Sans club depuis lors, le joueur a annoncé sur ses réseaux sociaux la fin de sa carrière.



