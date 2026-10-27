"J'imagine que Marc Wilmots est plus avisé que ça" : la situation du Standard vue du nord du pays

Le Standard file du mauvais coton avec ce récent bilan de 0 sur 12 au championnat. La situation de Vincent Euvrard est fortement commentée. Mais au nord du pays, certaines voix se font entendre pour le soutenir.

Où va le Standard après sa quatrième défaite de rang ? La dynamique n'est pas bonne, voir les mêmes erreurs se répéter semaines après semaines n'aident pas pour la confiance.

Comment la situation des Rouches est-elle perçue au nord du pays ? Peter Vandenbempt, éditorialiste de Sporza, était présent à Genk et estime avoir assisté à une rencontre assez brouillonne.

"C'était un match un peu étrange et pas très bon. Je n'ai pas trouvé que le Racing Genk ait particulièrement bien joué", analyse-t-il dans sa colonne de début de semaine.

Le manque de confiance commence à se faire sentir au Standard

Genk a tout de même fini par émerger : "D'accord, la victoire était méritée. Mais après avoir affronté dix joueurs du Standard pendant si longtemps, on est en droit d'attendre mieux à domicile contre une équipe du calibre de Genk. Surtout quand on est aidé et maintenu en selle par de grosses erreurs du Standard".

Le scénario se répète pour les Rouches. "La défaite est assez typique de ces dernières semaines : une fois de plus surpris sur coup de pied arrêté, des erreurs individuelles et un manque d’efficacité devant le but".





Vincent Euvrard menacé ?

Ce bilan de 0 sur 12 en championnat pose tout de même forcément question : "J'ai lu dans la presse francophone que des questions se posent quant à la position de Vincent Euvrard. Pour moi, c'est absurde. Il suffit de voir à quelle vitesse il a réagi après le carton rouge en effectuant trois changements et en instaurant un nouveau système. C'était pourtant très efficace au début", avance Vandenbempt.

L'éditorialiste ne comprend pas pourquoi les Rouches devraient se séparer d'Euvrard maintenant. "Avec un peu plus de concentration de la part d'Ayensa et de Nsimba, le Standard rentrait avec un point. J'imagine que Marc Wilmots est plus avisé et laisse son entraîneur faire à sa guise", conclut-il.

Des considérations qui semblent d'ailleurs aller dans le même sens que celles du Standard. Comme nous vous en parlions ce matin, Vincent Euvrard garde le soutien du club et de son vestiaire, même si les quatre prochaines rencontres s'annoncent cruciales. Avec notamment un grand point d'exclamation à côté du huitième de finale de Coupe contre la RAAL.