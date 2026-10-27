La belle série continue pour Théo Leoni...qui a vécu une soirée difficile

Théo Leoni et le Stade de Reims n'ont pu obtenir mieux qu'un partage contre Boulogne. La série d'invincibilité de l'équipe continue, mais n'est pas suffisante pour jouer les premiers rôles.

Malgré une préparation freinée par une blessure, Théo Leoni est bel et bien le patron du Stade de Reims cette année. Pour le neuvième match consécutif, le Carolo de 26 ans portait le brassard pour le déplacement à Boulogne.

Reims n'avance pas

Un match lors duquel il aura dû s'employer. Les locaux, qui alignaient l'ancien Louviérois Théo Epailly en pointe, ont en effet ouvert le score peu après la demi-heure.

Leoni n'a pas ménagé ses efforts pour permettre aux siens de revenir, mais a dû céder dans la dernière demi-heure, afin d'envisager une animation plus offensive.

La pression de la montée, comme la saison dernière

Cela a payé, puisque Reims a inscrit le but de l'égalisation à la 84e minute. De quoi décrocher le point du partage et surtout signer son dixième match sans défaite en Ligue 2 ; les Champenois sont toujours invaincus cette saison.

⏱️ 90’+4 1️⃣-1️⃣ 🔚 Un point pris sur le fil. Tenaces, les Rouge & Blanc ont rejoint les locaux en toute fin de partie et restent invaincus en championnat. Rendez-vous dès samedi, à la maison, pour reprendre la marche en avant ⚔️ #USBCOSDR #GoSDR https://t.co/mEdSyiqX29



— Stade de Reims (@StadeDeReims) October 26, 2026

Mais dans cette série de dix matchs, il n'y a que quatre victoires. Les six partages concédés commencent petit à petit à faire perdre du terrain sur les toutes premières places. Reims est désormais quatrième, à trois points de Montpellier, premier montant direct, et sept de Saint-Etienne, leader du championnat.