La belle série continue pour Théo Leoni...qui a vécu une soirée difficile

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
La belle série continue pour Théo Leoni...qui a vécu une soirée difficile

Théo Leoni et le Stade de Reims n'ont pu obtenir mieux qu'un partage contre Boulogne. La série d'invincibilité de l'équipe continue, mais n'est pas suffisante pour jouer les premiers rôles.

Malgré une préparation freinée par une blessure, Théo Leoni est bel et bien le patron du Stade de Reims cette année. Pour le neuvième match consécutif, le Carolo de 26 ans portait le brassard pour le déplacement à Boulogne.

Reims n'avance pas

Un match lors duquel il aura dû s'employer. Les locaux, qui alignaient l'ancien Louviérois Théo Epailly en pointe, ont en effet ouvert le score peu après la demi-heure.

Leoni n'a pas ménagé ses efforts pour permettre aux siens de revenir, mais a dû céder dans la dernière demi-heure, afin d'envisager une animation plus offensive.

La pression de la montée, comme la saison dernière

Cela a payé, puisque Reims a inscrit le but de l'égalisation à la 84e minute. De quoi décrocher le point du partage et surtout signer son dixième match sans défaite en Ligue 2 ; les Champenois sont toujours invaincus cette saison.

Mais dans cette série de dix matchs, il n'y a que quatre victoires. Les six partages concédés commencent petit à petit à faire perdre du terrain sur les toutes premières places. Reims est désormais quatrième, à trois points de Montpellier, premier montant direct, et sept de Saint-Etienne, leader du championnat.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 2
Ligue 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Reims
Theo Leoni

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 2

 Journée 10
Dunkerque Dunkerque 1-1 Metz Metz
Sochaux Sochaux 1-3 Annecy FC Annecy FC
Pau Pau 2-1 Grenoble Grenoble
Clermont FC Clermont FC 0-2 Guingamp Guingamp
Nancy Nancy 1-0 Laval Laval
Dijon Dijon 1-2 Rodez Rodez
Saint-Étienne Saint-Étienne 1-0 Nantes Nantes
Montpellier Montpellier 2-1 Red Star 93 Red Star 93
Boulogne Boulogne 1-1 Reims Reims

Dernières réactions

Sandirap77 Sandirap77 a propos de Philippe Albert pointe ce qui ne va pas à Anderlecht : "Ce qui n’est pas le cas…" Sandirap77 Sandirap77 a propos de Le carton rouge d’Epolo continue de faire débat : Jonathan Lardot est très clair Union 60 Union 60 a propos de Surprise : Harry Kane devance Mbappé et Yamal, et remporte son premier Ballon d'Or ! Albert Dupont Albert Dupont a propos de Un ancien arbitre n'épargne pas l'arbitrage de Genk - Standard : "L'UEFA n'aurait pas apprécié" den strep den strep a propos de 🎥 Pas de carte rouge pour Léo Petrot (Anderlecht) ? La nouvelle décision arbitrale insensée du week-end Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Fin de l'idylle ou simple coup de mou pour le Sporting Charleroi ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Matthieu Epolo a-t-il vu rouge à cause... du soleil ? L'étrange explication qui prend en fait tout son sens JoBg JoBg a propos de Le "naïf" Vitor Bruno dans la tourmente : Coucke, Verschueren et Bornauw "pas contents" 051961rouche 051961rouche a propos de Des nouvelles de Matthieu Epolo après son choc avec Rafiu Durosinmi lors de Genk - Standard Sandirap77 Sandirap77 a propos de Mohr n'a rien arrangé, quelques éclaircies dans le lot : les notes du Standard au Racing Genk Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved