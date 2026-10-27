La blague qui coûte une fortune : en plus du Ballon d'Or, Kylian Mbappé perd deux sponsors majeurs

Kylian Mbappé a perdu deux sponsors chinois après une remarque faite dans un podcast, devenue virale sur les réseaux sociaux. Le fabricant de boissons Dongpeng et l'entreprise laitière Mengniu ont mis fin à leur collaboration avec la star du Real Madrid.

La polémique est née lors d'une discussion sur ses mèmes préférés. Dans un podcast d'Aurélien Tchouaméni, Mbappé a évoqué une image retouchée de lui-même avec le visage du dirigeant chinois Mao Zedong.

Une blague sur Mao très mal reçue

« Le plus drôle, c'est une vidéo d'un homme, je crois un dictateur chinois, avec mon visage dessus. Je l'utilise beaucoup avec mes amis », a déclaré l'international français.

Si Mbappé utilise cette image de lui-même avec beaucoup de légèreté, la sensibilité aux références employées n'est évidemment pas la même partout.

Mbappé faces cancellation in China over “dictator” insult to founding father Mao Zedong Real Madrid and France forward Kylian Mbappé is facing severe backlash and demands for brands to cut ties in China over a “Chinese dictator” remark about the country’s founding father, Mao Zedong. The interview clip circulated online on October 26, triggering calls for a commercial boycott. https://t.co/nYkymX1Gyx — Shamim Zakaria (@shamimzakaria) October 27, 2026

En Chine, l'humour concernant Mao, décédé en 1976 et fondateur de la Chine communiste, est particulièrement sensible. La vidéo s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux et a suscité des critiques à l'encontre du footballeur.





Les sponsors rompent leurs liens

Dongpeng a déclaré que Mbappé avait, par sa remarque, « blessé les sentiments nationaux ». Mengniu a également pris ses distances avec l'attaquant. L'entreprise laitière a souligné appliquer une politique de tolérance zéro envers les déclarations ou les actes qui blessent les sentiments du peuple chinois.