Le huis clos de trop au Standard : la lettre ouverte des supporters du RWDM !

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Le huis clos de trop au Standard : la lettre ouverte des supporters du RWDM !
Photo: © Photonews

Ce dimanche, le RWDM se déplacera au SL 16. Un match qui se jouera malheureusement sans supporters, au grand désarroi des Molenbeekois.

Après un premier match spécial pour Sébastien Grandjean perdu face à Mons (le Dinantais avait discuté avec le RAEC), le RWDM retrouve un club qui compte plus encore pour lui : le Standard. Grandjean a été l'entraîneur des U23 liégeois, l'adversaire de dimanche, lors de la saison 2024/2025.

Mais contrairement au choc du week-end dernier, il ne pourra pas compter sur les supporters molenbeekois pour donner de la voix. Sur recommandation de la police, le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, a imposé un huis clos pour la rencontre.

Les Molenbeekois sont furieux : "C'est une décision inacceptable et profondément injuste. Faute d'infrastructures permettant de séparer correctement les supporters, on choisit la solution de facilité : priver tout le monde de football".

Le huis clos, la solution de facilité ?

"Dès l'annonce de cette menace, nous avons tenté de contacter Monsieur Willy Demeyer, bourgmestre de Liège, afin de trouver une alternative. À ce jour, aucune réponse ne nous est parvenue. Ce silence est inadmissible et montre un profond mépris. Nous exigeons des explications, mais surtout des solutions concrètes", dénoncent-ils sur leurs réseaux sociaux.

"Pourquoi les supporters devraient-ils payer le prix de carences organisationnelles et d'infrastructures inadaptées ? La sécurité est essentielle, mais elle ne peut pas servir de justification systématique au recours au huis clos", avancent les protégés du Stade Machtens.

"Nous refusons que l'interdiction de public devienne la réponse automatique aux défaillances organisationnelles. Les supporters ne sont pas responsables de ces problèmes et ne doivent pas en subir les conséquences", poursuivent-ils.

Les supporters du RWDM fulminent

Leur requête est claire : "Nous demandons publiquement à Monsieur Willy Demeyer et aux autorités compétentes de reprendre immédiatement contact avec les parties concernées et d'examiner sérieusement toutes les alternatives permettant d'accueillir nos supporters".

Le silence des autorités leur est très pesant. "Nous exigeons une réaction immédiate des responsables concernés. Nous ne nous contenterons pas d'un silence, d'explications vagues ou d'une décision imposée sans recherche sérieuse de solutions. Nous attendons des réponses précises, des engagements concrets et des actes à la hauteur de la situation".

"Nos supporters méritent du respect. Notre club mérite un traitement équitable. Et le football mérite mieux que des tribunes vides parce que les responsables ne sont pas capables de trouver une solution adaptée. Les mêmes règles pour tous. Les mêmes droits pour tous les supporters", conclut fermement le communiqué.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
RWDM Brussels

Plus de news

Loin du Standard, la situation se complique encore un peu plus pour René Mitongo

Loin du Standard, la situation se complique encore un peu plus pour René Mitongo

16:00
L'adaptation de Vincent Euvrard qui fait parler : "Ce n’est pas une tactique qui convient au Standard"

L'adaptation de Vincent Euvrard qui fait parler : "Ce n’est pas une tactique qui convient au Standard"

13:30
Quand Harry Kane lançait sa carrière avec un ancien du Standard : "Beaucoup de choses nous unissaient"

Quand Harry Kane lançait sa carrière avec un ancien du Standard : "Beaucoup de choses nous unissaient"

15:40
À un point de la zone rouge : le verdict est tombé pour Youri Tielemans et Senne Lammens à Manchester

À un point de la zone rouge : le verdict est tombé pour Youri Tielemans et Senne Lammens à Manchester

15:20
Vincent Euvrard commence-t-il à être menacé ? La direction du Standard fixe le cap

Vincent Euvrard commence-t-il à être menacé ? La direction du Standard fixe le cap

11:00
Rudi Garcia n'est pas le seul : l'étrange point commun qui unit nos derniers sélectionneurs

Rudi Garcia n'est pas le seul : l'étrange point commun qui unit nos derniers sélectionneurs

14:40
Une première victoire en carrière contre le Standard au goût amer : la sanction est tombée pour Daan Heymans

Une première victoire en carrière contre le Standard au goût amer : la sanction est tombée pour Daan Heymans

12:20
Plus la même cote qu'à Anderlecht : un chouchou du Lotto Park toujours sans club

Plus la même cote qu'à Anderlecht : un chouchou du Lotto Park toujours sans club

14:20
"Je ne regrette rien" comment Igor De Camargo aurait pu faire son retour au Standard

"Je ne regrette rien" comment Igor De Camargo aurait pu faire son retour au Standard

12:00
Quelle inspiration ! Adversaire de l'Union il y a dix jours, il s'offre le but du week-end en D2 Amateurs

Quelle inspiration ! Adversaire de l'Union il y a dix jours, il s'offre le but du week-end en D2 Amateurs

14:00
La blague qui coûte une fortune : en plus du Ballon d'Or, Kylian Mbappé perd deux sponsors majeurs

La blague qui coûte une fortune : en plus du Ballon d'Or, Kylian Mbappé perd deux sponsors majeurs

13:00
1
Allegri sait ce qu'il fait : pourquoi Kevin De Bruyne s'oriente vers un retour sur le banc à Naples

Allegri sait ce qu'il fait : pourquoi Kevin De Bruyne s'oriente vers un retour sur le banc à Naples

12:40
Il était sans club depuis le mois de juin : un ancien buteur de D1B raccroche les crampons à 32 ans

Il était sans club depuis le mois de juin : un ancien buteur de D1B raccroche les crampons à 32 ans

11:40
La pression s'intensifie : comment la première de Ruud Vormer comme entraîneur tourne au vinaigre

La pression s'intensifie : comment la première de Ruud Vormer comme entraîneur tourne au vinaigre

11:20
"Nous avons eu de bonnes conversations" : le Bayern donne des nouvelles de Vincent Kompany

"Nous avons eu de bonnes conversations" : le Bayern donne des nouvelles de Vincent Kompany

10:40
La direction d'Anderlecht met la pression : voilà comment Vitor Bruno doit sauver sa place

La direction d'Anderlecht met la pression : voilà comment Vitor Bruno doit sauver sa place

10:20
Un entraîneur de D1 FFA propose sa démission, la direction ne veut pas en entendre parler !

Un entraîneur de D1 FFA propose sa démission, la direction ne veut pas en entendre parler !

09:20
Mika Godts adoubé par le PSG : les médias français changent leur fusil d'épaule

Mika Godts adoubé par le PSG : les médias français changent leur fusil d'épaule

09:40
Le choix de Vitor Bruno qui fait tiquer Hein Vanhaezebrouck : "Un drôle de raisonnement"

Le choix de Vitor Bruno qui fait tiquer Hein Vanhaezebrouck : "Un drôle de raisonnement"

09:00
Blessé au pire moment possible : un ancien Diable probablement forfait contre Dortmund

Blessé au pire moment possible : un ancien Diable probablement forfait contre Dortmund

08:30
Léo Pétrot devait-il être exclu ? Jonathan Lardot très étonné par l'arbitrage de Gand - Anderlecht

Léo Pétrot devait-il être exclu ? Jonathan Lardot très étonné par l'arbitrage de Gand - Anderlecht

08:00
Le président est déjà prêt pour le second tour : comment Relebohile Mofokeng a transformé l'Union Analyse

Le président est déjà prêt pour le second tour : comment Relebohile Mofokeng a transformé l'Union

07:20
La belle série continue pour Théo Leoni...qui a vécu une soirée difficile

La belle série continue pour Théo Leoni...qui a vécu une soirée difficile

07:40
"Tout ça, c'est grâce à toi" : l'hommage poignant du Ballon d'Or à Vincent Kompany

"Tout ça, c'est grâce à toi" : l'hommage poignant du Ballon d'Or à Vincent Kompany

07:00
Wouter Vrancken s'agace des débats autour de Vincent Kompany

Wouter Vrancken s'agace des débats autour de Vincent Kompany

06:30
Maguire défend Senne Lammens et pointe le véritable problème de Manchester United

Maguire défend Senne Lammens et pointe le véritable problème de Manchester United

06:00
🎥 Mika Godts rend un bel hommage à Khvisha Kvaratskhelia après son premier but

🎥 Mika Godts rend un bel hommage à Khvisha Kvaratskhelia après son premier but

23:21
Ballon d'Or : Lamine Yamal remporte déjà un premier trophée, l'Espagne domine la soirée

Ballon d'Or : Lamine Yamal remporte déjà un premier trophée, l'Espagne domine la soirée

23:16
Le carton rouge d’Epolo continue de faire débat : Jonathan Lardot est très clair

Le carton rouge d’Epolo continue de faire débat : Jonathan Lardot est très clair

21:00
3
Enfin la libération ? Mika Godts inscrit son premier but pour le PSG !

Enfin la libération ? Mika Godts inscrit son premier but pour le PSG !

22:32
L'entraîneur de l'Atalanta fait une déclaration surprenante sur De Ketelaere, Capello en rajoute une couche

L'entraîneur de l'Atalanta fait une déclaration surprenante sur De Ketelaere, Capello en rajoute une couche

22:00
Pas de but et la défaite pour Lukaku dans le derby d'Istanbul face au Galatasaray

Pas de but et la défaite pour Lukaku dans le derby d'Istanbul face au Galatasaray

21:43
🎥 Incroyable : un gardien de but plante un splendide coup-franc pour offrir la victoire à son équipe

🎥 Incroyable : un gardien de but plante un splendide coup-franc pour offrir la victoire à son équipe

21:20
Quand le site du Ballon d'Or annonce officiellement la victoire... de plusieurs joueurs !

Quand le site du Ballon d'Or annonce officiellement la victoire... de plusieurs joueurs !

21:11
Déjà trop tard pour Vitor Bruno ? "Il ne redressera pas la barre, c'est impossible"

Déjà trop tard pour Vitor Bruno ? "Il ne redressera pas la barre, c'est impossible"

20:30
"Le Top 4 s’éloigne sans doute définitivement pour le Standard"

"Le Top 4 s’éloigne sans doute définitivement pour le Standard"

26/10

Plus de news

Les plus populaires

Division 1 ACFF

 Journée 10
Rochefort Rochefort 4-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-2 Mons Mons
F.C. Flénu F.C. Flénu 0-4 Tubize-Braine Tubize-Braine
Charleroi Charleroi 1-0 SL16 FC SL16 FC
Onhaye Onhaye 0-0 Union SG Union SG
Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 1-0 Meux Meux

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de La blague qui coûte une fortune : en plus du Ballon d'Or, Kylian Mbappé perd deux sponsors majeurs Union 60 Union 60 a propos de Surprise : Harry Kane devance Mbappé et Yamal, et remporte son premier Ballon d'Or ! Sandirap77 Sandirap77 a propos de Le carton rouge d’Epolo continue de faire débat : Jonathan Lardot est très clair Sead08 Sead08 a propos de Philippe Albert pointe ce qui ne va pas à Anderlecht : "Ce qui n’est pas le cas…" Albert Dupont Albert Dupont a propos de Un ancien arbitre n'épargne pas l'arbitrage de Genk - Standard : "L'UEFA n'aurait pas apprécié" den strep den strep a propos de 🎥 Pas de carte rouge pour Léo Petrot (Anderlecht) ? La nouvelle décision arbitrale insensée du week-end Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Fin de l'idylle ou simple coup de mou pour le Sporting Charleroi ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Matthieu Epolo a-t-il vu rouge à cause... du soleil ? L'étrange explication qui prend en fait tout son sens JoBg JoBg a propos de Le "naïf" Vitor Bruno dans la tourmente : Coucke, Verschueren et Bornauw "pas contents" 051961rouche 051961rouche a propos de Des nouvelles de Matthieu Epolo après son choc avec Rafiu Durosinmi lors de Genk - Standard Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved