Le huis clos de trop au Standard : la lettre ouverte des supporters du RWDM !

Ce dimanche, le RWDM se déplacera au SL 16. Un match qui se jouera malheureusement sans supporters, au grand désarroi des Molenbeekois.

Après un premier match spécial pour Sébastien Grandjean perdu face à Mons (le Dinantais avait discuté avec le RAEC), le RWDM retrouve un club qui compte plus encore pour lui : le Standard. Grandjean a été l'entraîneur des U23 liégeois, l'adversaire de dimanche, lors de la saison 2024/2025.

Mais contrairement au choc du week-end dernier, il ne pourra pas compter sur les supporters molenbeekois pour donner de la voix. Sur recommandation de la police, le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, a imposé un huis clos pour la rencontre.

Les Molenbeekois sont furieux : "C'est une décision inacceptable et profondément injuste. Faute d'infrastructures permettant de séparer correctement les supporters, on choisit la solution de facilité : priver tout le monde de football".

Le huis clos, la solution de facilité ?

"Dès l'annonce de cette menace, nous avons tenté de contacter Monsieur Willy Demeyer, bourgmestre de Liège, afin de trouver une alternative. À ce jour, aucune réponse ne nous est parvenue. Ce silence est inadmissible et montre un profond mépris. Nous exigeons des explications, mais surtout des solutions concrètes", dénoncent-ils sur leurs réseaux sociaux.

"Pourquoi les supporters devraient-ils payer le prix de carences organisationnelles et d'infrastructures inadaptées ? La sécurité est essentielle, mais elle ne peut pas servir de justification systématique au recours au huis clos", avancent les protégés du Stade Machtens.





"Nous refusons que l'interdiction de public devienne la réponse automatique aux défaillances organisationnelles. Les supporters ne sont pas responsables de ces problèmes et ne doivent pas en subir les conséquences", poursuivent-ils.

Les supporters du RWDM fulminent

Leur requête est claire : "Nous demandons publiquement à Monsieur Willy Demeyer et aux autorités compétentes de reprendre immédiatement contact avec les parties concernées et d'examiner sérieusement toutes les alternatives permettant d'accueillir nos supporters".

Le silence des autorités leur est très pesant. "Nous exigeons une réaction immédiate des responsables concernés. Nous ne nous contenterons pas d'un silence, d'explications vagues ou d'une décision imposée sans recherche sérieuse de solutions. Nous attendons des réponses précises, des engagements concrets et des actes à la hauteur de la situation".

"Nos supporters méritent du respect. Notre club mérite un traitement équitable. Et le football mérite mieux que des tribunes vides parce que les responsables ne sont pas capables de trouver une solution adaptée. Les mêmes règles pour tous. Les mêmes droits pour tous les supporters", conclut fermement le communiqué.