Le Standard confirme une amélioration de sa situation financière : le club liégeois dévoile ses comptes

Le Standard a publié un communiqué ce mardi précisant que le club liégeois poursuit son redressement financier et réduit significativement ses pertes.

Le Matricule 16 annonce que l'Assemblée générale des actionnaires du Standard de Liège "a approuvé hier les comptes annuels audités du club relatifs à l'exercice clôturé au 30 juin 2026". "Leur publication auprès de la Banque Nationale de Belgique interviendra conformément aux obligations légales", précise le Standard.

Une réduction importante des pertes

Les Rouches annoncent avoir réalisé un chiffre d'affaires de 30,9 millions d'euros la saison dernière et avoir clôturé l'exercice avec une perte de 9,3 millions d'euros. Une amélioration par rapport aux saisons précédentes. Le club avait enregistré des pertes de 13,3 millions d'euros en 2024-2025 et de 25 millions d'euros en 2023-2024.

"La perte d'exploitation a, quant à elle, été ramenée à 8 millions d'euros, après une réduction des charges d'exploitation de près de 5 millions d'euros sur la période, soit environ 10 %", ajoute le club.

"Cette évolution traduit une amélioration significative de la situation financière du club, en ligne avec la trajectoire de redressement présentée depuis la reprise du Standard par Giacomo Angelini en 2025. Les comptes clôturés au 30 juin 2026 confirment ainsi la forte réduction de la perte par rapport aux exercices précédents, dans un contexte où un niveau de perte de 9 millions d'euros avait également été publiquement évoqué au cours de l'exercice écoulé."

Le Standard poursuit son redressement financier



Le club liégeois entend désormais poursuivre sur cette lancée : "Le Standard de Liège poursuit ainsi sa trajectoire de transformation, fondée sur une gestion plus rigoureuse, la maîtrise progressive de sa structure de coûts et la stabilisation de sa situation financière, tout en continuant à développer des bases durables pour son avenir sportif et économique."