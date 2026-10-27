Le Standard prépare un événement "exceptionnel" à Sclessin après le match contre Courtrai

Le Standard de Liège a annoncé qu'un événement "exceptionnel" aura lieu ce samedi 31 octobre après Standard-Courtrai. Le club rendra hommage à la sidérurgie liégeoise.

Malgré les récents mauvais résultats du Standard, qui a enchaîné dimanche contre Genk une quatrième défaite de suite en championnat, les supporters liégeois auront une raison supplémentaire de se rendre à Sclessin ce samedi soir (18h15).

Après la rencontre entre le Standard et Courtrai, un événement exceptionnel sera au rendez-vous à Sclessin. Le club liégeois a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux ce mardi.

"Ce samedi 31 octobre vers 21h15, la Tribune 1 sera le théâtre d’un événement exceptionnel en hommage à l’histoire et à l’héritage de la sidérurgie liégeoise. Venez y assister après la rencontre face à Courtrai", écrit le Matricule 16.

Un hommage à l'histoire de la sidérurgie liégeoise

Pour accompagner cette annonce, le Standard a publié une courte vidéo montrant des ouvriers visiblement occupés à travailler sur une structure métallique. De quoi éveiller la curiosité des supporters.

Le choix de cet hommage à l'histoire et à l'héritage de la sidérurgie liégeoise n'a évidemment rien d'anodin. L'histoire du Standard est liée à celle du bassin industriel liégeois.



