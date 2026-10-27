L'entraîneur de Sunderland annonce une excellente nouvelle concernant Thomas Meunier

Thomas Meunier pourrait faire son retour avec Sunderland ce mercredi soir. Le Diable Rouge a manqué les quatre derniers matchs de son club en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.

Thomas Meunier a été contraint de faire un pas de côté dernièrement. Il était sorti sur blessure le 10 octobre dernier contre Brighton et a depuis manqué deux matchs de championnat et deux matchs d'Europa League.

Heureusement pour le Diable Rouge, il s'apprête à faire son retour. Et cela pourrait bien être cette semaine.

Thomas Meunier pourrait faire son retour ce mercredi

Ce mercredi, Sunderland affrontera Brentford au 4e tour de la Carabao Cup et Thomas Meunier sera probablement de la partie, comme l'a expliqué son entraîneur Régis Le Bris selon le site du club.

"Thomas sera probablement disponible pour entrer en jeu en cours de rencontre. Nous prendrons une décision", a déclaré l'entraîneur français.



Reste à voir si les entraînements de ce lundi et mardi ont été positifs pour que Thomas Meunier fasse son retour ce mercredi. Réponse très vite.