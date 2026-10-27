L'Union Saint-Gilloise annonce avoir réalisé un bénéfice historique

L'Union Saint-Gilloise a annoncé ce mardi, dans un communiqué, avoir terminé la saison 2025-2026 avec un bénéfice net historique.

Le club bruxellois a clôturé l'exercice 2026 avec un bénéfice net de 42 millions d'euros après impôts. "L'Union Saint-Gilloise clôture l'exercice 2026 (saison 2025-2026) avec un bénéfice de 51 millions d'euros avant impôts, sur lequel le club s'acquitte de plus de 8,8 millions d'euros d'impôt des sociétés", précise l'Union.

Un bénéfice historique pour l'Union Saint-Gilloise

Les Bruxellois ajoutent que ce bénéfice s'explique par deux facteurs principaux : les plus-values réalisées sur la vente de joueurs lors du mercato estival 2025 et la participation à la phase de ligue de la Ligue des champions.

Grâce à ce résultat, les Unionistes peuvent effacer l'intégralité de leurs pertes accumulées, mais aussi renforcer leurs fonds propres.

Malgré ce bénéfice historique, l'Union reste déficitaire hors transferts et compétitions européennes. Le club insiste sur la nécessité d'un nouveau stade pour augmenter ses revenus.



L'Union ajoute qu'elle poursuit ses investissements dans la formation, avec plus de 3 millions d'euros consacrés aux jeunes la saison dernière.