Maguire défend Senne Lammens et pointe le véritable problème de Manchester United

Maguire défend Senne Lammens et pointe le véritable problème de Manchester United
Deviens fan de Manchester United! 1685

Manchester United traverse une période particulièrement difficile. Le club anglais s'est incliné 0-3 face à Bournemouth dimanche, et Senne Lammens n'a pas été irréprochable sur les buts encaissés. Après la rencontre, Harry Maguire a réagi aux erreurs du gardien belge, mais selon lui, le principal problème de United se situe ailleurs.

Senne Lammens n'a pas été à son avantage sur le troisième but. Le Diable Rouge est sorti de son but pour intercepter un long ballon, mais il a été surpris et Evanilson en a profité pour envoyer le ballon au fond des filets depuis un angle fermé. Maguire a reconnu après coup que le vent avait joué un grand rôle dans cette phase, mais il a surtout voulu attirer l'attention sur ce qui avait mal fonctionné plus tôt dans la rencontre.

Maguire pointe un problème bien plus important que Lammens

"On ne peut pas glisser et offrir un but de cette manière. Sur le troisième but, le vent a joué un grand rôle, mais le premier but était le plus important", a déclaré Maguire à MUTV. Le défenseur faisait ainsi référence au but d'ouverture de Rayan, qui a pu conclure complètement seul après un coup franc de Justin Kluivert. Leny Yoro a lui aussi commis une erreur sur le deuxième but, après avoir glissé de manière malheureuse.

"Nous défendons mal une phase arrêtée simple. Nous pouvons parler de Leny et de Senne, mais le but le plus important était le premier. La manière dont nous défendons cette phase arrêtée est tout simplement insuffisante", a poursuivi Maguire.

Avec huit matchs consécutifs sans victoire, la pression ne fait qu'augmenter sur Manchester United. Un déplacement difficile à Chelsea attend par ailleurs le club le week-end prochain. Harry Maguire espère que son équipe pourra retrouver de la confiance dans les prochains jours.


"En tant qu'individus et en tant qu'équipe, nous devons faire davantage", a conclu le défenseur, qui a souligné que malgré ce début de championnat décevant, il reste encore suffisamment de matchs pour redresser la barre. Après 8 journées, le club n'occupe que la 16e place de Premier League avec sept points.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester United
Senne Lammens

Plus de news

Léo Pétrot devait-il être exclu ? Jonathan Lardot très étonné par l'arbitrage de Gand - Anderlecht

Léo Pétrot devait-il être exclu ? Jonathan Lardot très étonné par l'arbitrage de Gand - Anderlecht

08:00
Le président est déjà prêt pour le second tour : comment Relebohile Mofokeng a transformé l'Union Analyse

Le président est déjà prêt pour le second tour : comment Relebohile Mofokeng a transformé l'Union

07:20
La belle série continue pour Théo Leoni...qui a vécu une soirée difficile

La belle série continue pour Théo Leoni...qui a vécu une soirée difficile

07:40
"Tout ça, c'est grâce à toi" : l'hommage poignant du Ballon d'Or à Vincent Kompany

"Tout ça, c'est grâce à toi" : l'hommage poignant du Ballon d'Or à Vincent Kompany

07:00
Wouter Vrancken s'agace des débats autour de Vincent Kompany

Wouter Vrancken s'agace des débats autour de Vincent Kompany

06:30
🎥 Mika Godts rend un bel hommage à Khvisha Kvaratskhelia après son premier but

🎥 Mika Godts rend un bel hommage à Khvisha Kvaratskhelia après son premier but

23:21
Ballon d'Or : Lamine Yamal remporte déjà un premier trophée, l'Espagne domine la soirée

Ballon d'Or : Lamine Yamal remporte déjà un premier trophée, l'Espagne domine la soirée

23:16
Enfin la libération ? Mika Godts inscrit son premier but pour le PSG !

Enfin la libération ? Mika Godts inscrit son premier but pour le PSG !

22:32
L'entraîneur de l'Atalanta fait une déclaration surprenante sur De Ketelaere, Capello en rajoute une couche

L'entraîneur de l'Atalanta fait une déclaration surprenante sur De Ketelaere, Capello en rajoute une couche

22:00
Pas de but et la défaite pour Lukaku dans le derby d'Istanbul face au Galatasaray

Pas de but et la défaite pour Lukaku dans le derby d'Istanbul face au Galatasaray

21:43
🎥 Incroyable : un gardien de but plante un splendide coup-franc pour offrir la victoire à son équipe

🎥 Incroyable : un gardien de but plante un splendide coup-franc pour offrir la victoire à son équipe

21:20
Quand le site du Ballon d'Or annonce officiellement la victoire... de plusieurs joueurs !

Quand le site du Ballon d'Or annonce officiellement la victoire... de plusieurs joueurs !

21:11
Le carton rouge d’Epolo continue de faire débat : Jonathan Lardot est très clair

Le carton rouge d’Epolo continue de faire débat : Jonathan Lardot est très clair

21:00
1
Déjà trop tard pour Vitor Bruno ? "Il ne redressera pas la barre, c'est impossible"

Déjà trop tard pour Vitor Bruno ? "Il ne redressera pas la barre, c'est impossible"

20:30
José Mourinho chambre les supporters du Barça après le Clásico : "Je n'ai pas fait de sieste, mais..."

José Mourinho chambre les supporters du Barça après le Clásico : "Je n'ai pas fait de sieste, mais..."

20:00
L'Union confirme la mauvaise nouvelle pour Mateo Biondic

L'Union confirme la mauvaise nouvelle pour Mateo Biondic

19:30
Le petit tacle de Mathias Delorge à Anderlecht : "Ce n'est pas avec la possession qu'on gagne des matchs"

Le petit tacle de Mathias Delorge à Anderlecht : "Ce n'est pas avec la possession qu'on gagne des matchs"

18:40
Une icône italienne conseille le Club de Bruges à un grand talent de 18 ans

Une icône italienne conseille le Club de Bruges à un grand talent de 18 ans

18:20
Surprise : Harry Kane devance Mbappé et Yamal, et remporte son premier Ballon d'Or !

Surprise : Harry Kane devance Mbappé et Yamal, et remporte son premier Ballon d'Or !

00:08
1
Après les incidents à Bruges, le RC Lens prend une décision forte pour ses supporters

Après les incidents à Bruges, le RC Lens prend une décision forte pour ses supporters

18:00
L'entraîneur de Saint-Trond impressionné par deux joueurs du Club de Bruges : "On gagne ce match avec eux"

L'entraîneur de Saint-Trond impressionné par deux joueurs du Club de Bruges : "On gagne ce match avec eux"

17:30
Coup dur pour Kevin De Bruyne à Naples : son entraîneur écope d'une lourde sanction

Coup dur pour Kevin De Bruyne à Naples : son entraîneur écope d'une lourde sanction

17:00
Un entraîneur de Pro League sur la sellette ?

Un entraîneur de Pro League sur la sellette ?

16:30
"Le Top 4 s’éloigne sans doute définitivement pour le Standard"

"Le Top 4 s’éloigne sans doute définitivement pour le Standard"

16:00
"Nous avons le meilleur gardien du monde dans nos rangs, mais..." : Mourinho ravi de la doublure de Courtois

"Nous avons le meilleur gardien du monde dans nos rangs, mais..." : Mourinho ravi de la doublure de Courtois

15:40
Le père de Kompany avait révélé le rythme de travail de son fils : "Il travaille généralement 18h par jour"

Le père de Kompany avait révélé le rythme de travail de son fils : "Il travaille généralement 18h par jour"

15:20
"Les joueurs manquent de repères" : un ancien Diable Rouge critique Vítor Bruno

"Les joueurs manquent de repères" : un ancien Diable Rouge critique Vítor Bruno

15:00
Gros coup dur pour le FC Barcelone après le Clasico

Gros coup dur pour le FC Barcelone après le Clasico

14:40
🎥 Pas de carte rouge pour Léo Petrot (Anderlecht) ? La nouvelle décision arbitrale insensée du week-end

🎥 Pas de carte rouge pour Léo Petrot (Anderlecht) ? La nouvelle décision arbitrale insensée du week-end

14:20
1
Philippe Albert pointe ce qui ne va pas à Anderlecht : "Ce qui n’est pas le cas…"

Philippe Albert pointe ce qui ne va pas à Anderlecht : "Ce qui n’est pas le cas…"

14:00
1
Verdict ce lundi soir : voici le grand favori du Ballon d'Or 2026

Verdict ce lundi soir : voici le grand favori du Ballon d'Or 2026

13:56
Un ancien arbitre n'épargne pas l'arbitrage de Genk - Standard : "L'UEFA n'aurait pas apprécié"

Un ancien arbitre n'épargne pas l'arbitrage de Genk - Standard : "L'UEFA n'aurait pas apprécié"

13:50
2
Matthieu Epolo a-t-il vu rouge à cause... du soleil ? L'étrange explication qui prend en fait tout son sens

Matthieu Epolo a-t-il vu rouge à cause... du soleil ? L'étrange explication qui prend en fait tout son sens

13:20
1
OFFICIEL : un nouveau visage intègre le staff des Diables Rouges

OFFICIEL : un nouveau visage intègre le staff des Diables Rouges

13:00
Vitor Bruno, Vincent Euvrard : même combat ? À Anderlecht et au Standard, la même urgence

Vitor Bruno, Vincent Euvrard : même combat ? À Anderlecht et au Standard, la même urgence

12:20
Un derby liégeois sous tension s'annonce en Challenger Pro League

Un derby liégeois sous tension s'annonce en Challenger Pro League

12:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 8
Ipswich Town Ipswich Town 1-1 Nottingham Forest Nottingham Forest
Aston Villa Aston Villa 2-1 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 2-0 Everton Everton
Coventry City Coventry City 0-1 Fulham Fulham
Chelsea Chelsea 0-2 Tottenham Tottenham
Hull City Hull City 1-1 Brentford Brentford
Crystal Palace Crystal Palace 0-2 Newcastle Utd Newcastle Utd
Manchester United Manchester United 0-3 Bournemouth Bournemouth
Liverpool Liverpool 2-0 Brighton Brighton
Sunderland Sunderland 0-0 Leeds United Leeds United

Dernières réactions

Sandirap77 Sandirap77 a propos de Philippe Albert pointe ce qui ne va pas à Anderlecht : "Ce qui n’est pas le cas…" Sandirap77 Sandirap77 a propos de Le carton rouge d’Epolo continue de faire débat : Jonathan Lardot est très clair Union 60 Union 60 a propos de Surprise : Harry Kane devance Mbappé et Yamal, et remporte son premier Ballon d'Or ! Albert Dupont Albert Dupont a propos de Un ancien arbitre n'épargne pas l'arbitrage de Genk - Standard : "L'UEFA n'aurait pas apprécié" den strep den strep a propos de 🎥 Pas de carte rouge pour Léo Petrot (Anderlecht) ? La nouvelle décision arbitrale insensée du week-end Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Fin de l'idylle ou simple coup de mou pour le Sporting Charleroi ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Matthieu Epolo a-t-il vu rouge à cause... du soleil ? L'étrange explication qui prend en fait tout son sens JoBg JoBg a propos de Le "naïf" Vitor Bruno dans la tourmente : Coucke, Verschueren et Bornauw "pas contents" 051961rouche 051961rouche a propos de Des nouvelles de Matthieu Epolo après son choc avec Rafiu Durosinmi lors de Genk - Standard Sandirap77 Sandirap77 a propos de Mohr n'a rien arrangé, quelques éclaircies dans le lot : les notes du Standard au Racing Genk Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved