Maguire défend Senne Lammens et pointe le véritable problème de Manchester United

Manchester United traverse une période particulièrement difficile. Le club anglais s'est incliné 0-3 face à Bournemouth dimanche, et Senne Lammens n'a pas été irréprochable sur les buts encaissés. Après la rencontre, Harry Maguire a réagi aux erreurs du gardien belge, mais selon lui, le principal problème de United se situe ailleurs.

Senne Lammens n'a pas été à son avantage sur le troisième but. Le Diable Rouge est sorti de son but pour intercepter un long ballon, mais il a été surpris et Evanilson en a profité pour envoyer le ballon au fond des filets depuis un angle fermé. Maguire a reconnu après coup que le vent avait joué un grand rôle dans cette phase, mais il a surtout voulu attirer l'attention sur ce qui avait mal fonctionné plus tôt dans la rencontre.

Maguire pointe un problème bien plus important que Lammens

"On ne peut pas glisser et offrir un but de cette manière. Sur le troisième but, le vent a joué un grand rôle, mais le premier but était le plus important", a déclaré Maguire à MUTV. Le défenseur faisait ainsi référence au but d'ouverture de Rayan, qui a pu conclure complètement seul après un coup franc de Justin Kluivert. Leny Yoro a lui aussi commis une erreur sur le deuxième but, après avoir glissé de manière malheureuse.

"Nous défendons mal une phase arrêtée simple. Nous pouvons parler de Leny et de Senne, mais le but le plus important était le premier. La manière dont nous défendons cette phase arrêtée est tout simplement insuffisante", a poursuivi Maguire.

Avec huit matchs consécutifs sans victoire, la pression ne fait qu'augmenter sur Manchester United. Un déplacement difficile à Chelsea attend par ailleurs le club le week-end prochain. Harry Maguire espère que son équipe pourra retrouver de la confiance dans les prochains jours.



"En tant qu'individus et en tant qu'équipe, nous devons faire davantage", a conclu le défenseur, qui a souligné que malgré ce début de championnat décevant, il reste encore suffisamment de matchs pour redresser la barre. Après 8 journées, le club n'occupe que la 16e place de Premier League avec sept points.