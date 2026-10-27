Analyse Le président est déjà prêt pour le second tour : comment Relebohile Mofokeng a transformé l'Union

Scott Crabbé, suiveur de l'Union Saint-Gilloise
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Le président est déjà prêt pour le second tour : comment Relebohile Mofokeng a transformé l'Union
Photo: © photonews
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Relebohile Mofokeng a encore marqué l'Union de son empreinte avec une solide prestation contre le Cercle de Bruges. Le Sud-Africain apporte beaucoup de variété au jeu de l'équipe. S'il se met même à marquer de la tête...

Cette saison, l'Union Saint-Gilloise a dû presque constamment se renouveler en attaque. Promise David parti à Brighton, Mohammed Fuseini parti à Derby County dans la dernière ligne droite du mercato, Ilan Hurtevent blessé, Kevin Rodriguez atteint par des problèmes personnels et des blessures depuis le début de la saison, Mateo Biondic qui sera absent pendant de longs mois : rien n'a été épargné à David Hubert.

Et pourtant...tout baigne offensivement. L'Union est de loin la meilleure attaque de Pro League, avec pas moins de 27 buts en 9 matchs. La moyenne est à peine plus faible en Europe, avec 8 buts en 3 matchs.

L'Union plus imprévisible qu'il y a quelques mois ?

Dans cet arsenal offensif, Mofokeng est en fait l'un des plus constants. Alors que le plan de route de l'Union consiste souvent en une acclimatation progressive lors de la première saison et d'une explosion l'exercice d'après, l'international sud-africian apporte déjà énormément.

Contre le Cercle de Bruges, il a encore frappé fort avec un but et un assist. Sa réalistion personnelle vaut le détour, une tête lobée en première intention. Un geste qui a surpris tout le monde, venant du plus petit joueur sur le terrain.

Mofokeng Relebohile
© photonews

"C'est juste dans la tête. Si tu veux marquer, tu vas marquer", expliquait au micro de DAZN celui qui est affectueusement surnommé 'Président' par le vestiaire unioniste et toute la communiqué sud-africaine, très présente sur les réseaux sociaux saint-gillois.

Et pourtant, ce que Mofokeng apporte est loin de se résumer aux buts et aux assists. Le plus important est même peut-être invisible aux yeux des stats. Là où Promise David et Mohammed Fuseini rendaient le jeu de l'Union parfois un peu prévisible par leurs raids dans la profondeurs répétés (mais pas moins dévastateurs), le natif de Sharpeville apporte un peu plus de variété.

Mofokeng, président adoubé

Sa vivacité sur les premiers mètres et sa qualité technique en font un relai de choix dans les combinaisons au coeur du jeu. Mofokeng fait mieux jouer les autres, fluidifiant le jeu dans le derniers tiers du terrain...et même au-delà.

Lors de ce match face au Cercle, sa heatmap indique, comme lors des autres rencontres, une zone d'activité rayonnante. Avec des décrochages au milieu de terrain pour créer des supériorités numériques en demandant le ballon à sa défense. Des combinaisons intéressantes avec Guilherme et parfois Zeneli sur le flanc gauche. Et des habiles incursions dans le rectangle pour prendre à défaut des défenseurs focalisés sur le véritable numéro neuf.

À ce titre, l'absence longue durée de Biondic est une véritable tuile pour l'Union et pour Mofokeng. Les deux hommes se comprenaient très bien sur le terrain. Pour continuer à surprendre, l'Union pourra compter sur un Raul Florucz lui aussi assez créatif dans ses prises de balle. Reste à savoir si la connexion sera aussi efficace.

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