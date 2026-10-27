Pas encore de duo avec Mohamed Salah : Cihan Canak joue de malchance

Scott Crabbé, journaliste football
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Pas encore de duo avec Mohamed Salah : Cihan Canak joue de malchance
Photo: © photonews

Revenu de son prêt à Genclerbirligi, Cihan Canak a hâte de se montrer avec Trabzonspor. Mais il doit faire preuve de patience en ce début de saison.

Il y a deux ans, Cihan Canak faisait partie des jeunes du cru vendus par le Standard pour éponger ses dettes. Le Verviétois avait rapporté deux millions grâce à son transfert à Trabzonspor. Il y avait été rejoint par Denis Dragus.

Les deux anciens Rouches n'ont pas vraiment réussi à s'imposer. Pour sa première saison, Canak a débuté neuf matchs de championnat et ne s'est montré décisif qu'à une reprise. La saison dernière, les blessures ont encore amoindri son temps de jeu.

Les Belgicains de Trabzonspor à l'infirmerie

Le Belgo-turc a ainsi été prêté à Genclerbirligi, y côtoyant un certain Henry Onyekuru. Il y a retrouvé du rythme et a fait son retour à Trabzon avec un peu plus de minutes dans les jambes.

Mais en ce début de saison, l'ancien attaquant du Standard est à nouveau blessé. Il n'a pas encore été en état de disputer la moindre rencontre.


Et il n'est pas la seule ancienne figure de Pro League à rester à l'infirmerie de Trabzonspor : Paul Onuachu y est aussi retenu, de même que Ruslan Malinovskyi, opéré du genou et absent pour au moins un mois.

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