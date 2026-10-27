Quand Harry Kane lançait sa carrière avec un ancien du Standard : "Beaucoup de choses nous unissaient"

La nuit dernière, Harry Kane a décroché la distinction individuelle la plus prisée de la planète foot. L'attaquant anglais évoque des souvenirs émus à Paul-José Mpoku...qui a été son équipier à Tottenham.

Paul-José Mpoku a été formé pendant trois ans à Tottenham, de 2008 à 2011. Il y a gardé des souvenirs impérissables, rencontrant notamment John Bostock, un milieu de terrain anglais qui compte aujourd'hui parmi ses meilleurs amis et que la Pro League n'allait pas tarder à découvrir sous les couleurs de Louvain.

Mpoku a également rencontré un certain Harry Kane. L'attaquant britannique n'était évidemment pas la star planétaire qu'il est aujourd'hui. Encore trop mûr pour l'équipe première, il a d'ailleurs été envoyé en prêt à Leyton Orient en même temps qu'Mpoku.

Compagnons de chambrée en League One

"Ça aurait été plus facile de rester simplement au centre de formation de Tottenham, mais nous voulions découvrir le vrai football professionnel", se souvient Polo, interrogé par L'Avenir.

Les deux hommes s'appréciaient : "On nous faisait parfois évoluer dans un système avec deux numéros dix. On était habitués à jouer ensemble. Beaucoup de choses nous unissaient, comme les coups francs".

Déterminés à s'imposer au plus haut niveau

Kane était déjà un bourreau de travail : "Il restait toujours jusqu’à la fin à la salle de sport pour travailler son physique ou restait encore un moment sur le terrain pour faire des exercices de finition supplémentaires".





Le futur attaquant du Bayern Munich apprenait des meilleurs : "Je me souviens encore qu’Harry étudiait toujours minutieusement des vidéos de Cristiano Ronaldo pour voir comment il trouvait le chemin des filets".

L'attaquant britannique marquera cinq buts avec Leyton Orient. Mais il aura besoin de trois prêts successifs à Millwall, Norwich et Leicester avant de recevoir sa chance avec Tottenham.