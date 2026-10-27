"Quand il est parti, j'ai fait ma meilleure saison" : un Diablotin répond sèchement aux critiques de Defour

Norman Bassette a été critiqué par son ancien entraîneur à Malines, Steven Defour. Ce dernier avait déclaré que le joueur ne faisait rien à l'entraînement et demandait à être titulaire. Le buteur a répondu fermement à ces propos.

Prêté à Westerlo par Coventry City, Norman Bassette réalise un très bon début de saison avec Westerlo. L'attaquant a inscrit sept buts et délivré un assist après neuf matchs de championnat.

Son retour en Belgique se passe ainsi pour l'instant pour le mieux. Dernièrement, il est revenu au micro de DAZN sur les vives critiques de son ancien entraîneur à Malines, Steven Defour, qui lui a reproché de ne pas vouloir s'entraîner et de réclamer une place de titulaire.

Norman Bassette répond aux critiques de Steven Defour

La déclaration de Steven Defour n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd : "J'ai entendu ce qu'il a dit. Et franchement, ça m'a touché. Non, ce n'est pas moi-même. Je pense que tous les gens qui me connaissent... Je suis une personne qui... Je peux louper des choses, mais tricher ? Je ne suis pas un tricheur."

L'avant-centre de Westerlo a ensuite lancé une petite pique : "On a pu le voir quand il est parti. Avec Besnik Hasi, j'ai joué et j'ai fait ma meilleure saison."

"C'est tout ce que j'ai à dire", a-t-il conclu au micro de DAZN, interrogé par le journaliste Thijs Vloebergh.



