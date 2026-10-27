Quelle inspiration ! Adversaire de l'Union il y a dix jours, il s'offre le but du week-end en D2 Amateurs

Samedi soir, le match entre le KFC Nijlen et Hades a été riche en spectacle. Mais le moment fort de la soirée a été le but spectaculaire de Mattéo Dejonghe.

Il y a un peu plus d'une semaine, le KFC Nijlen disputait le match de l'année sur la pelouse du Parc Duden. Les pensionnaires de D2 VV avaient plus que résisté à l'Union Saint-Gilloise.

Les Anversois avaient plusieurs fois mis le nez à la fenêtre avant de concéder l'ouverture du score à 20 minutes de la fin de la rencontre et de finalement s'incliner 3-0.

La semaine dernière, Nijlen retrouvait la réalité de la D2 Amateurs, qu'il avait quittée sur une défaite 1-5 contre le KRC Mechelen. Le match contre l'Union semble avoir donné des ailes à certains joueurs, Mattéo Dejonghe en particulier.

Un attaquant en pleine confiance

Auteur d'un triplé lors du déplacement de mercredi dernier à Diegem (victoire 1-4), l'ailier de 21 ans s'est cette fois offert un doublé contre Hades. Mais au-delà de ces cinq buts en quatre jours, il y a aussi la manière.



Car si l'on vous en parle, c'est que la dernière inspiration de Dejonghe est peu banale. Celui qui avait jadis côtoyé Kamiel Van de Perre au Lierse et à Genk a tout simplement inscrit le but de la soirée, d'un lob parti de sa propre moitié de terrain. Les images sont à retrouver ici et illustrent bien toute l'impuissance du gardien visiteur.