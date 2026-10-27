Qui arbitrera le Standard, Anderlecht et Bruges ce week-end ? Voici les arbitres de la 10e journée
Photo: © photonews
Les arbitres pour la prochaine journée de Pro League et de Challenger Pro League sont connus. Découvrez ci-dessous la liste complète des arbitres qui officieront.
Les désignations complètes en Jupiler Pro League
Vendredi 30 octobre
- 20h45 : Zulte Waregem – Club de Bruges : Lawrence Visser (VAR : Wesli De Cremer)
Samedi 31 octobre
- 16h00 : KV Malines – Genk : Lothar D'Hondt (VAR : Matonga Simonini)
- 18h15 : Standard – Courtrai : Bram Van Driessche (VAR : Nathan Verboomen)
- 20h45 : Anderlecht – Westerlo : Nicolas Laforge (VAR : Brent Staessens)
- 20h45 : Beveren – Union Saint-Gilloise : Bert Put (VAR : Jasper Vergoote)
Dimanche 1er novembre
- 13h30 : Cercle de Bruges – Antwerp : Simon Bourdeaud'hui (VAR : Jan Boterberg)
- 16h00 : Saint-Trond – OH Louvain : Michiel Allaerts (VAR : Wim Smet)
- 18h30 : Lommel – La Gantoise : Kevin Van Damme (VAR : Quentin Pirard)
- 19h15 : Charleroi – RAAL La Louvière : Erik Lambrechts (VAR : Laurent Willems)
Mercredi 4 novembre (9e journée)
- 20h30 : Courtrai – KV Malines : Bert Verbeke (VAR : Nicolas Laforge)
Les désignations en Challenger Pro League
La Challenger Pro League sera également au programme ce week-end, avec notamment le derby liégeois entre Seraing et le RFC Liège. Il sera dirigé par Klass Clerckx.
Vendredi 30 octobre
- 20h00 : Seraing – RFC Liège : Klass Clerckx
- 20h00 : Jong Gent – Lierse : Tom Stevens
Samedi 31 octobre
- 16h00 : Patro Eisden – Lokeren : Dunken Van De Velde
- 16h00 : Beerschot – Francs Borains : Bert Verbeke
- 20h00 : Club NXT – Sporting Hasselt : Arthur Seynaeve
Dimanche 1er novembre
- 16h00 : Dender – Jong Genk : Lander Bultynck
- 19h15 : Eupen – Excelsior Virton : Jasper Vitse
Mercredi 4 novembre (8e journée)
- 20h00 : Francs Borains – Dender : Dunken Van De Velde
- 20h00 : RSCA Futures – Lierse : Lander Bultynck
The referees in charge for the upcoming Pro League matchday. ⌚️ 🇳🇱 - https://t.co/lLV8vbXjUT 🇫🇷 - https://t.co/NMFswBvAw6 https://t.co/kqEsVYYRIx— Professional Refereeing Department (@BelgianReferees) October 27, 2026
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