Rudi Garcia n'est pas le seul : l'étrange point commun qui unit nos derniers sélectionneurs

Rudi Garcia est actuellement libre depuis la fin de son aventure à la tête des Diables. En y regardant de plus près, on constate que ses prédécesseurs vivent des trajectoires similaires.

Que va faire Rudi Garcia après sa première expérience à la tête d'une sélection nationale ? Le Français n'a en tout cas pas rebondi cet été et est actuellement libre.

Depuis son passage chez les Diables, Domenico Tedesco a eu le temps de coacher deux clubs. Avec deux C4 à la clé à Fenerbahce puis à Bologne, cette dernière expérience se terminant au bout de deux mois à peine.

Plus de temps en sélection qu'en club

De son côté, Roberto Martinez est lui aussi libre depuis son mandat agité en tant que sélectionneur portugais. Avant lui, Marc Wilmots vit désormais le football dans la peau d'un directeur sportif. Présent à ses côtés au début de la génération dorée, Georges Leekens est désormais à la retraite.

Pour trouver trace du dernier sélectionneur des Diables actif comme entraîneur, il faut donc remonter à Dick Advocaat, actuellement sélectionneur de Curaçao. Même constat chez nos voisins français : aucun ancien sélectionneur des Bleus n'est actuellement en poste comme entraîneur.



Attention, cela ne veut pas dire que les prédécesseurs de Mark van Bommel (ou de Zinedine Zidane) sont tombés dans l'oubli : Rudi Garcia aurait par exemple pu rebondir comme sélectionneur de l'Ecosse mais n'a finalement pas donné suite.