Rudi Garcia n'est pas le seul : l'étrange point commun qui unit nos derniers sélectionneurs

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Rudi Garcia n'est pas le seul : l'étrange point commun qui unit nos derniers sélectionneurs
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2677

Rudi Garcia est actuellement libre depuis la fin de son aventure à la tête des Diables. En y regardant de plus près, on constate que ses prédécesseurs vivent des trajectoires similaires.

Que va faire Rudi Garcia après sa première expérience à la tête d'une sélection nationale ? Le Français n'a en tout cas pas rebondi cet été et est actuellement libre.

Depuis son passage chez les Diables, Domenico Tedesco a eu le temps de coacher deux clubs. Avec deux C4 à la clé à Fenerbahce puis à Bologne, cette dernière expérience se terminant au bout de deux mois à peine.

Plus de temps en sélection qu'en club

De son côté, Roberto Martinez est lui aussi libre depuis son mandat agité en tant que sélectionneur portugais. Avant lui, Marc Wilmots vit désormais le football dans la peau d'un directeur sportif. Présent à ses côtés au début de la génération dorée, Georges Leekens est désormais à la retraite.

Pour trouver trace du dernier sélectionneur des Diables actif comme entraîneur, il faut donc remonter à Dick Advocaat, actuellement sélectionneur de Curaçao. Même constat chez nos voisins français : aucun ancien sélectionneur des Bleus n'est actuellement en poste comme entraîneur.


Attention, cela ne veut pas dire que les prédécesseurs de Mark van Bommel (ou de Zinedine Zidane) sont tombés dans l'oubli : Rudi Garcia aurait par exemple pu rebondir comme sélectionneur de l'Ecosse mais n'a finalement pas donné suite.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

Le Parquet veut frapper fort : les supporters de Charleroi risquent très gros !

Le Parquet veut frapper fort : les supporters de Charleroi risquent très gros !

16:20
Loin du Standard, la situation se complique encore un peu plus pour René Mitongo

Loin du Standard, la situation se complique encore un peu plus pour René Mitongo

16:00
Quand Harry Kane lançait sa carrière avec un ancien du Standard : "Beaucoup de choses nous unissaient"

Quand Harry Kane lançait sa carrière avec un ancien du Standard : "Beaucoup de choses nous unissaient"

15:40
À un point de la zone rouge : le verdict est tombé pour Youri Tielemans et Senne Lammens à Manchester

À un point de la zone rouge : le verdict est tombé pour Youri Tielemans et Senne Lammens à Manchester

15:20
Le huis clos de trop au Standard : la lettre ouverte des supporters du RWDM !

Le huis clos de trop au Standard : la lettre ouverte des supporters du RWDM !

14:55
Allegri sait ce qu'il fait : pourquoi Kevin De Bruyne s'oriente vers un retour sur le banc à Naples

Allegri sait ce qu'il fait : pourquoi Kevin De Bruyne s'oriente vers un retour sur le banc à Naples

12:40
Plus la même cote qu'à Anderlecht : un chouchou du Lotto Park toujours sans club

Plus la même cote qu'à Anderlecht : un chouchou du Lotto Park toujours sans club

14:20
Quelle inspiration ! Adversaire de l'Union il y a dix jours, il s'offre le but du week-end en D2 Amateurs

Quelle inspiration ! Adversaire de l'Union il y a dix jours, il s'offre le but du week-end en D2 Amateurs

14:00
L'adaptation de Vincent Euvrard qui fait parler : "Ce n’est pas une tactique qui convient au Standard"

L'adaptation de Vincent Euvrard qui fait parler : "Ce n’est pas une tactique qui convient au Standard"

13:30
La blague qui coûte une fortune : en plus du Ballon d'Or, Kylian Mbappé perd deux sponsors majeurs

La blague qui coûte une fortune : en plus du Ballon d'Or, Kylian Mbappé perd deux sponsors majeurs

13:00
2
Une première victoire en carrière contre le Standard au goût amer : la sanction est tombée pour Daan Heymans

Une première victoire en carrière contre le Standard au goût amer : la sanction est tombée pour Daan Heymans

12:20
"Je ne regrette rien" comment Igor De Camargo aurait pu faire son retour au Standard

"Je ne regrette rien" comment Igor De Camargo aurait pu faire son retour au Standard

12:00
Il était sans club depuis le mois de juin : un ancien buteur de D1B raccroche les crampons à 32 ans

Il était sans club depuis le mois de juin : un ancien buteur de D1B raccroche les crampons à 32 ans

11:40
La pression s'intensifie : comment la première de Ruud Vormer comme entraîneur tourne au vinaigre

La pression s'intensifie : comment la première de Ruud Vormer comme entraîneur tourne au vinaigre

11:20
Vincent Euvrard commence-t-il à être menacé ? La direction du Standard fixe le cap

Vincent Euvrard commence-t-il à être menacé ? La direction du Standard fixe le cap

11:00
"Nous avons eu de bonnes conversations" : le Bayern donne des nouvelles de Vincent Kompany

"Nous avons eu de bonnes conversations" : le Bayern donne des nouvelles de Vincent Kompany

10:40
La direction d'Anderlecht met la pression : voilà comment Vitor Bruno doit sauver sa place

La direction d'Anderlecht met la pression : voilà comment Vitor Bruno doit sauver sa place

10:20
Mika Godts adoubé par le PSG : les médias français changent leur fusil d'épaule

Mika Godts adoubé par le PSG : les médias français changent leur fusil d'épaule

09:40
Un entraîneur de D1 FFA propose sa démission, la direction ne veut pas en entendre parler !

Un entraîneur de D1 FFA propose sa démission, la direction ne veut pas en entendre parler !

09:20
Le choix de Vitor Bruno qui fait tiquer Hein Vanhaezebrouck : "Un drôle de raisonnement"

Le choix de Vitor Bruno qui fait tiquer Hein Vanhaezebrouck : "Un drôle de raisonnement"

09:00
Blessé au pire moment possible : un ancien Diable probablement forfait contre Dortmund

Blessé au pire moment possible : un ancien Diable probablement forfait contre Dortmund

08:30
Léo Pétrot devait-il être exclu ? Jonathan Lardot très étonné par l'arbitrage de Gand - Anderlecht

Léo Pétrot devait-il être exclu ? Jonathan Lardot très étonné par l'arbitrage de Gand - Anderlecht

08:00
Le président est déjà prêt pour le second tour : comment Relebohile Mofokeng a transformé l'Union Analyse

Le président est déjà prêt pour le second tour : comment Relebohile Mofokeng a transformé l'Union

07:20
La belle série continue pour Théo Leoni...qui a vécu une soirée difficile

La belle série continue pour Théo Leoni...qui a vécu une soirée difficile

07:40
"Tout ça, c'est grâce à toi" : l'hommage poignant du Ballon d'Or à Vincent Kompany

"Tout ça, c'est grâce à toi" : l'hommage poignant du Ballon d'Or à Vincent Kompany

07:00
Wouter Vrancken s'agace des débats autour de Vincent Kompany

Wouter Vrancken s'agace des débats autour de Vincent Kompany

06:30
Maguire défend Senne Lammens et pointe le véritable problème de Manchester United

Maguire défend Senne Lammens et pointe le véritable problème de Manchester United

06:00
L'entraîneur de l'Atalanta fait une déclaration surprenante sur De Ketelaere, Capello en rajoute une couche

L'entraîneur de l'Atalanta fait une déclaration surprenante sur De Ketelaere, Capello en rajoute une couche

22:00
🎥 Mika Godts rend un bel hommage à Khvisha Kvaratskhelia après son premier but

🎥 Mika Godts rend un bel hommage à Khvisha Kvaratskhelia après son premier but

23:21
Ballon d'Or : Lamine Yamal remporte déjà un premier trophée, l'Espagne domine la soirée

Ballon d'Or : Lamine Yamal remporte déjà un premier trophée, l'Espagne domine la soirée

23:16
Enfin la libération ? Mika Godts inscrit son premier but pour le PSG !

Enfin la libération ? Mika Godts inscrit son premier but pour le PSG !

22:32
Pas de but et la défaite pour Lukaku dans le derby d'Istanbul face au Galatasaray

Pas de but et la défaite pour Lukaku dans le derby d'Istanbul face au Galatasaray

21:43
🎥 Incroyable : un gardien de but plante un splendide coup-franc pour offrir la victoire à son équipe

🎥 Incroyable : un gardien de but plante un splendide coup-franc pour offrir la victoire à son équipe

21:20
Quand le site du Ballon d'Or annonce officiellement la victoire... de plusieurs joueurs !

Quand le site du Ballon d'Or annonce officiellement la victoire... de plusieurs joueurs !

21:11
Le carton rouge d’Epolo continue de faire débat : Jonathan Lardot est très clair

Le carton rouge d’Epolo continue de faire débat : Jonathan Lardot est très clair

21:00
3
Déjà trop tard pour Vitor Bruno ? "Il ne redressera pas la barre, c'est impossible"

Déjà trop tard pour Vitor Bruno ? "Il ne redressera pas la barre, c'est impossible"

20:30

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 5
Turquie Turquie 12/11 Belgique Belgique
Angleterre Angleterre 12/11 Croatie Croatie
Italie Italie 12/11 France France
République tchèque République tchèque 12/11 Espagne Espagne
Serbie Serbie 13/11 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 13/11 Grèce Grèce
Norvège Norvège 14/11 Pays de Galles Pays de Galles
Portugal Portugal 14/11 Danemark Danemark

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de La blague qui coûte une fortune : en plus du Ballon d'Or, Kylian Mbappé perd deux sponsors majeurs Union 60 Union 60 a propos de Surprise : Harry Kane devance Mbappé et Yamal, et remporte son premier Ballon d'Or ! Sandirap77 Sandirap77 a propos de Le carton rouge d’Epolo continue de faire débat : Jonathan Lardot est très clair Sead08 Sead08 a propos de Philippe Albert pointe ce qui ne va pas à Anderlecht : "Ce qui n’est pas le cas…" Albert Dupont Albert Dupont a propos de Un ancien arbitre n'épargne pas l'arbitrage de Genk - Standard : "L'UEFA n'aurait pas apprécié" den strep den strep a propos de 🎥 Pas de carte rouge pour Léo Petrot (Anderlecht) ? La nouvelle décision arbitrale insensée du week-end Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Fin de l'idylle ou simple coup de mou pour le Sporting Charleroi ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Matthieu Epolo a-t-il vu rouge à cause... du soleil ? L'étrange explication qui prend en fait tout son sens JoBg JoBg a propos de Le "naïf" Vitor Bruno dans la tourmente : Coucke, Verschueren et Bornauw "pas contents" 051961rouche 051961rouche a propos de Des nouvelles de Matthieu Epolo après son choc avec Rafiu Durosinmi lors de Genk - Standard Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved