"Si l'Union veut continuer à grandir, elle a besoin de ça" : le CEO de l'Union fixe une priorité pour l'avenir

L'Union Saint-Gilloise a annoncé avoir clôturé la saison 2025-2026 avec un bénéfice net de 42 millions d'euros après impôts. Une très bonne nouvelle pour le club, évidemment, comme s'en réjouit Philippe Bormans, le CEO.

L'Union Saint-Gilloise a battu un record historique en atteignant ce montant de 42 millions d'euros de bénéfice net après impôts. Cela s'explique par la participation du club à la phase de ligue de la Ligue des champions, mais aussi par les plus-values réalisées grâce aux ventes de joueurs lors du mercato estival 2025.

Les mots du CEO Philippe Bormans

Philippe Bormans, le CEO de l'Union Saint-Gilloise, s'est exprimé à ce sujet dans un communiqué publié par le club bruxellois. Il se montre évidemment ravi.

"Ce résultat est le fruit du travail de l'ensemble du club, tant sur le terrain qu'en dehors. Il nous permet d'améliorer notre situation financière et de préparer l'avenir avec confiance."

"Mais il met également en évidence les limites de notre modèle actuel : si l'Union veut continuer à grandir, elle a besoin d'un stade à la hauteur de ses ambitions", a-t-il conclu.



Concernant l'exercice 2027, l'Union dit l'aborder avec "confiance". Le club bruxellois met en avant son mercato estival 2026 et sa participation à l'Europa League cette saison.