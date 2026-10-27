Un soutien marquant pour Vitor Bruno : "Il peut apporter quelque chose, j'en suis persuadé"

La défaite 4-0 à La Gantoise a été un coup dur à Anderlecht. Le manque de ligne directrice se ressent chez les joueurs, qui continuent à essayer mais ne parviennent pas à saisir leurs moments.

Anderlecht le constate amèrement : reprendre confiance prend souvent moins de temps qu'il n'en faut pour jeter les bases d'une bonne dynamique.

Alors que la victoire 0-3 au Jagellonia Bialystock semblait avoir relancé les Mauves, La Gantoise est venue rappeler qu'en cette période de fragilité, les failles peuvent vite revenir.

Anderlecht se cherche

C'est aussi ça, le symptôme d'une équipe en proie au doute : voir des prestations encourageantes dans leur contenu sanctionnées de scores très secs. C'est ce qui s'est produit dimanche : derrière le 4-0 au marquoir, le match des expected goals indiquait 1,89 à 1,59 (en faveur de Gand).

La différence réside donc également dans l'efficacité. "Par rapport au nombre d'occasions créées, c'est famélique. C'est un manque de qualités offensives", pointe Philippe Albert sur le plateau de La Tribune.

Les attaquants doivent prendre leurs responsabilités

Un manque inquiétant vu les 17 millions dépensés par le club, uniquement pour renforcer son secteur offensif cet été. Et la variété de profils à disposition de l'entraîneur.





Les regards se tournent donc vers Vitor Bruno. Mais Philippe Albert veut encore y croire : "Lorsqu'Anderlecht est battu 4-0, on oublie tout ce qu'il y a de positif et on parle de crise. Et pourtant, ils sont tous derrière leur coach. Je reste persuadé que si on laisse du temps à cet entraîneur, il peut apporter quelque chose".