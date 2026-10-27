Wouter Vrancken s'agace des débats autour de Vincent Kompany

L'hospitalisation de Vincent Kompany a fortement marqué Wouter Vrancken. L'entraîneur belge a été choqué par les nouvelles concernant son collègue, mais s'agace en même temps des récits qui circulent actuellement sur le mode de vie et l'éthique de travail du coach du Bayern.

Selon Wouter Vrancken, on pointe trop du doigt l'énorme détermination de Kompany après le malaise de ce dernier. Il n'adhère ainsi pas du tout aux récits selon lesquels le coach du Bayern dormirait trop peu ou aurait un rythme de vie irrégulier. "En tant qu'ancien sportif de haut niveau, Kompany sait mieux que quiconque ce dont son corps a besoin pour performer au plus haut niveau. Ce n'est pas différent en tant qu'entraîneur", assure l'actuel coach de Heart of Midlothian au micro de Sporza.

Vrancken dénonce les récits négatifs

Vrancken affirme espérer avant tout que Kompany se rétablisse rapidement et complètement. "Évidemment, j'ai été très choqué. J'espère que tout ira vite bien pour lui". Il regrette toutefois que l'incident médical prenne, selon lui, immédiatement une tournure négative. "Je trouve dommage que l'on donne maintenant - comme c'est souvent le cas - une connotation négative à cette situation".

"C'est précisément la détermination de Vincent qui lui a permis de bâtir une telle carrière, au Bayern de si bien tourner et de le rendre si apprécié". Il souligne également les nombreux messages de soutien venus de la direction du Bayern.

Vrancken sait par expérience à quel point la pression qui pèse sur un entraîneur principal est importante. "Être entraîneur, c'est en fait un boulot de merde", lance-t-il avec un rire cynique. Selon lui, un coach doit prouver tous les quelques jours qu'il est suffisamment bon.

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"Toutes les deux semaines, Kompany passe une sorte d'examen. S'il échoue, il se fait démolir. "Dans notre travail, on ne peut pas dire qu'on va prendre deux semaines de repos".