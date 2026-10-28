🎥 De retour en pleine forme : Kevin De Bruyne se la joue supersub grâce à Noa Lang !

Kevin De Bruyne a été ménagé pour le match de Naples à Monza ce soir. Et pourtant, cela ne l'a pas empêché de faire la différence quatre minutes après son entrée pour confirmer l'avantage des siens.

Comme prévu, Kevin De Bruyne a commencé le match de ce soir sur le banc. C'est que notre compatriote est en forme, Massimiliano Allegri voulait le préserver avant les importantes échéances des prochains jours contre la Juventus et Porto.

En son absence, Stanislav Lobotka était associé à Scott McTominay et Frank Anguissa au coeur du jeu, derrière le trio d'attaque Lang - Højlund - Politano.

Naples accélère après la pause

Malgré l'ouverture du score de Rasmus Højlund après dix minutes, le Napoli a dû attendre la deuxième mi-temps avant de véritablement faire la différence : Monza a réussi à égaliser juste avant le repos.

Mais KDB est monté à la 63e minute de jeu, le marquoir affichait déjà 1-3, grâce à un grand Matteo Politano, auteur d'un but et d'un assist à Rafa Marín.

Le duo Lang - De Bruyne pour saler l'addition

De Bruyne s'est invité à la fête en prenant le dos de la défense locale quatre minutes après son entrée. Après avoir distribué les caviars pendant des années, le Limbourgeois a cette fois converti celui de Noa Lang.





🇧🇪 | KDB 🤝 Noa Lang. 🔗🤩 https://t.co/x6g8zgt9TM — DAZN België (@DAZN_BENL) October 28, 2026

Les Napolitains s'imposent donc sur le score de 1-4 et reviennent à la sixième place de Serie A. De son côté, Kevin De Bruyne en est déjà à son sixième but de la saison toutes compétitions confondues.