🎥 La délivrance : un moment que Malick Fofana n'oubliera jamais en Angleterre

Sunderland joue en ce moment contre Brentford en Carabao Cup. Malick Fofana a profité de la soirée pour inscrire son premier but avec les Black Cats.

L'heure n'est pas à la fête pour Sunderland et Malick Fofana en Premier League. L'équipe est dernière au classement et n'a remporté qu'un de ses huit premiers matchs, lors de la deuxième journée. Quant au Diable Rouge, il n'a pas quitté le banc lors des deux dernières journées.

Une période d'adaptation en Angleterre

Heureusement, les autres compétitions lui font du bien. En Europa League, Fofana a débuté les trois matchs et Sunderland y a réalisé un 7 sur 9. Mais l'ancienne pépite de La Gantoise et de Lyon gardera un souvenir plus ému encore de la Carabao Cup.

Car c'est bien ce soir, à l'occasion de ce match du quatrième tour qu'il a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Un but qui tombe...de la tête.

Malick Fofana ouvre son compteur

Démarqué au second poteau sur un contre, l'Alostois de 21 ans a dû attendre mais a fini par recevoir un excellent centre pour reprendre en plein dans le plafond.

Malick Fofana Sunderland 3 - 0 Brentford https://t.co/kJgJOIrBpA



— Ballon Rond (@ballonrondfc) October 28, 2026

A ce moment-là, Sunderland menait déjà 2-0, avec notamment un but de l'ancien Brugeois Chemsdine Talbi. Les Black Cats ont finalement regagné les vestiaires en menant 3-1.