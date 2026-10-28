📷 Le Sporting de Charleroi présente un nouveau maillot spécial pour le choc hennuyer

Les joueurs du Sporting de Charleroi porteront un maillot spécial ce dimanche face à La Louvière en championnat.

Les hommes de Mario Kohnen porteront un maillot rose lors de leur pochain match à domicile. "À l’occasion de la réception de la RAAL La Louvière, le 1er novembre, nos Zèbres fouleront la pelouse avec une tunique spécialement conçue pour Octobre Rose", écrit le club carolo dans un communiqué.

"Ce match étant notre unique rencontre à domicile de la période, l’équipe portera exceptionnellement ce maillot engagé pour marquer notre soutien à la lutte contre le cancer du sein."

Backstage du shooting « Octobre Rose ». 🩷🤳 Disponible à la boutique officielle et sur notre e-shop 🔗 https://t.co/J7ye7bQmuk #RCSC #NapoleonScore ⚫️⚪️ https://t.co/RVmL8mjMNW — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) October 28, 2026

Un maillot en édition limitée

Le maillot est également disponible à la vente en édition limitée (75 euros). "Ce maillot collector est également proposé à la vente en édition limitée à seulement 200 exemplaires sur notre e-shop et à la boutique officielle du club."

Le Sporting de Charleroi reversera 20 % du montant des ventes à l'ASBL "Un foulard pour un sourire", qui soutient les personnes touchées par le cancer.





Après sa lourde défaite contre l'Antwerp (3-0), Charleroi espère bien retrouver la victoire face à la RAAL La Louvière ce dimanche.

Pour ce choc hennuyer, aucun supporter ne sera cependant présent dans les tribunes. Un huis clos a été imposé après les débordements survenus lors du choc wallon en fin de saison dernière.