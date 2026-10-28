🎥 Soirée belge à Milan : un Diable plante un triplé à San Siro pour faire oublier la bourde d'Arthur Theate

L'AC Milan s'est incliné à domicile contre Bologne (2-4). Les Diables Rouges du clan visiteur ont été très en vue, pour le meilleur et pour le pire.

Plusieurs têtes connues du football belge se faisaient face à San Siro en début de soirée. Dans le onze de base de l'AC Milan, on retrouvait ainsi Koni De Winter en défense centrale et Ardon Jashari dans l'entrejeu. Alors que Bologne s'alignait avec Arthur Theate et Samuel Mbangula.

Mbangula montre la voie, Theate relance Milan

Le dernier cité a été le premier à se mettre en évidence. Après sept minutes, Mbangula était à la réception d'un bon centre en retrait pour ouvrir le score à la stupeur générale.

🇧🇪 | Samuel Mbangula fait taire San Siro ! 🤫🏟️ #MilanBologna https://t.co/EJD6ptFe5L — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 28, 2026

Mais si l'AC Milan n'a pas douté longtemps, c'est en partie grâce à Arthur Theate. Sur un ballon en retrait à négocier, le Diable Rouge n'a pas été assez prompt à dégager et s'est fait contrer, permettant à Alphadjo Cissé d'égaliser. L'Italien de 20 ans s'est ensuite offert un doublé 13 minutes plus tard pour complètement renverser la situation (27e, 2-1).

😬 | Arthur Theate relance Milan dans le match avec cette mauvaise intervention. ❌ #MilanBologna https://t.co/6uGDirMM6u



— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 28, 2026

Un match à rebondissements

Milan pensait peut-être avoir fait le plus dur, c'était en réalité tout l'inverse. Un but contre son camp a relancé Bologne à l'heure de jeu. Samuel Mbangula a ensuite refait pencher la balance en faveur des siens dans la foulée avec un enchaînement absolument délicieux dans le rectangle (62e, 2-3).

🚨 Samuel Mbangula seals the comeback. 🇮🇹 Milan 2-3 Bologna https://t.co/RAnIkT8ytx — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 28, 2026

L'ancien attaquant de la Juventus et du Werder Brême est le grand monsieur de la rencontre. Il s'est même offert un triplé pour clore tout suspense en fin de match et permettre à Bologne de créer la sensation à Milan (2-4).