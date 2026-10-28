🎥 Un ancien talent du Club de Bruges inscrit un but incroyable en Coupe des Pays-Bas

Rayan Buifrahi s'est mis en évidence aux Pays-Bas grâce à un but exceptionnel. Le Belge de 21 ans a marqué depuis la ligne médiane pour le FC Eindhoven contre le FC Volendam.

Le FC Eindhoven avait pris deux buts d'avance, mais a vu le FC Volendam revenir à hauteur avant la pause. À la 55e minute, Rayan Buifrahi a alors récupéré le ballon juste au-delà de la ligne médiane, a vu le gardien Roy Steur très avancé et a tenté sa chance. Le ballon a fini au fond des filets par-dessus le portier médusé.

Une ancienne connaissance du Club de Bruges

Buifrahi n'est pas un inconnu pour les supporters belges. L'ailier belgo-marocain a effectué une partie de sa formation au Club de Bruges, où il a évolué des U13 aux U16. Il a ensuite rejoint le KV Ostende et, en 2023, il a signé au MVV Maastricht, en D2 néerlandaise.

Waanzinnige goal vanaf de middenlijn van Rayan Buifrahi 🤯😮‍💨 https://t.co/teRNwDxLQQ — ESPN NL (@ESPNnl) October 27, 2026

À l'été 2025, Buifrahi est retourné au Club de Bruges pour rejoindre le Club NXT. Il y a disputé 22 rencontres de Challenger Pro League la saison dernière et inscrit un but. L'été dernier, l'attaquant a choisi de franchir une nouvelle étape en rejoignant librement le FC Eindhoven.

Un nouveau départ aux Pays-Bas

À Eindhoven, Buifrahi semble progressivement trouver ses marques. L'attaquant avait précédemment déclaré s'être senti chez lui dans son nouveau club dès son premier jour et bénéficier d'une grande confiance.





Le passage du Club NXT au football néerlandais a toutefois demandé une certaine adaptation, notamment au niveau des infrastructures et de l'environnement de jeu.Son but contre Volendam constitue une belle carte de visite.