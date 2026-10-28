Alderweireld a bien connu Harry Kane : « Chaque jour, il mangeait le même plat »

Harry Kane a remporté lundi son premier Ballon d’Or. L’attaquant du Bayern Munich a surpris amis comme adversaires avec cette victoire, mais il est aussi un modèle de professionnalisme. Toby Alderweireld le sait mieux que quiconque.

"Je ne veux pas seulement remercier le Bayern Munich", a déclaré Harry Kane dans son discours après avoir remporté le Ballon d’Or. "Je veux également mentionner Tottenham Hotspur. Sans les Spurs, je ne serais pas ici."

Toby Alderweireld peut confirmer cette déclaration. Mega Toby a partagé le vestiaire avec Kane à Londres durant six saisons. Notre compatriote a dévoilé une anecdote sur son ancien coéquipier.

Harry Kane a lui aussi immédiatement pensé à moi lorsque j’ai remporté le Soulier d’Or en 2023

"J’ai envoyé un petit message à Harry hier", sourit Alderweireld dans Het Laatste Nieuws. "Même si je crains d’être le 999e parmi les 1.000 messages dans sa boîte de réception. (rires) Mais je dois aussi dire que Harry a immédiatement pensé à moi lorsque j’ai remporté le Soulier d’Or en 2023."

Alderweireld estime dès lors que Kane est un lauréat mérité. "Ses statistiques sont incroyables. En club comme en sélection. Mais il n’y a pas que ses buts et ses assists qui parlent pour lui. Avez-vous déjà vu comment il aide son équipe à chaque fois ?"



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"En réalité, je n’ai pas d’histoire folle à raconter sur lui", surprend Alderweireld. "Harry est tellement constant. Chaque jour, il mangeait la même chose : des toasts à l’avocat avec un œuf poché. Aller au restaurant ? Il ne le faisait pas, et il ne s’en est jamais plaint non plus."