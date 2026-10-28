Anderlecht, Bruges et l'Union avaient fini par céder : les deux clubs belges qui ont résisté à Harry Kane

Nouveau ballon d'or, Harry Kane marque partout où il passe. Ou presque. Deux équipes belges peuvent se targuer de figurer parmi les adversaires contre qui l'attaquant du Bayern Munich n'est pas parvenu à scorer.

Depuis son arrivée en Allemagne, Harry Kane a encore un peu plus soigné ses stats : 102 buts en 101 matchs de Bundesliga. Sans oublier 28 assists en prime. Un rythme tout bonnement démentiel.

Dans sa carrière, l'attaquant du Bayern Munich a affronté 148 clubs différents et a trouvé le chemin des filets contre 106 d'entre eux. Le calcul est vite fait : 42 équipes font office de rescapées. Et parmi elles, deux formations belges.

Deux victimes belges la saison dernière

Ce n'est pas le Club de Bruges. Kane avait marqué un but aux Blauw en Zwart lors du 4-0 subi au Bayern Munich la saison dernière. L'attaquant anglais s'était ensuite offert un doublé contre l'Union Saint-Gilloise quelques semaines plus tard.

Anderlecht ? Toujours pas. Le Prince Harry a certes perdu face aux Mauves de Besnik Hasi en 2015 (défaite 2-1 au Lotto Park en sortant du banc) mais il avait fini par marquer face au Sporting au match retour.

La Gantoise et l'Antwerp en résistants

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Les deux rescapés en question sont La Gantoise et l'Antwerp. Les Buffalos d'Hein Vanhaezebrouck avaient réussi un authentique exploit en boutant Tottenham hors des seizièmes de finale de l'Europa League 2016/2017 (victoire 1-0 à Gand, partage 2-2 à Londres).



Lire aussi… Harry Kane a pris une décision concernant son avenir après son Ballon d'Or›

Kane était resté 180 minutes sur le terrain sans parvenir à trouver le chemin des filets face à Samuel Gigot, Rami Gershon, Stefan Mitrovic et Lovre Kalinic. Du grand art de la part d'Hein Vanhazebrouck.

Même topo pour l'Antwerp quelques années plus tard, toujours face aux Spurs. Si ce n'est qu'Harry Kane n'avait disputé qu'une demi-heure lors de ces deux matchs. L'Antwerp l'avait emporté 1-0 au Bosuil avant de s'incliner 2-0 au retour en phase de groupe.