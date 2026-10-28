Après Kylian Mbappé, le Real Madrid présente à son tour ses excuses au peuple chinois

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Kylian Mbappé a perdu deux sponsors chinois après une remarque faite dans un podcast, devenue virale sur les réseaux sociaux. Le fabricant de boissons Dongpeng et l'entreprise laitière Mengniu ont mis fin à leur collaboration avec la star du Real Madrid.