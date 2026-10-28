Après Kylian Mbappé, le Real Madrid présente à son tour ses excuses au peuple chinois
Photo: © photonews
Kylian Mbappé a perdu deux sponsors chinois après une remarque faite dans un podcast, devenue virale sur les réseaux sociaux. Le fabricant de boissons Dongpeng et l'entreprise laitière Mengniu ont mis fin à leur collaboration avec la star du Real Madrid.
Après Kylian Mbappé, le Real Madrid présente à son tour ses excuses au peuple chinois
Après Kylian Mbappé et l'émission The Bridge, c'est désormais le Real Madrid qui présente ses excuses auprès du peuple chinois.
Le communiqué :
Le Real Madrid C. F. tient à présenter ses excuses au peuple chinois pour le malaise qu’ont pu provoquer les récentes déclarations de notre joueur Kylian Mbappé.
Notre club nourrit un profond respect pour la Chine, son histoire, sa culture et ses citoyens, ainsi que pour les millions de supporters chinois qui éprouvent de l’affection et de l’admiration pour le Real Madrid.
Le club s’associe aux excuses publiques présentées par Kylian Mbappé, dans lesquelles le joueur a lui-même exprimé ses regrets concernant ses propos et réaffirmé son respect envers le peuple chinois.
Le Real Madrid réaffirme son engagement en faveur des valeurs de respect, de vivre-ensemble et de compréhension entre les cultures, et exprime son souhait de continuer à renforcer les liens d’amitié et d’affection qui l’unissent à la Chine et à ses citoyens.
Comunicado Oficial. https://t.co/EfKx1juceJ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 28, 2026
L’émission The Bridge présente également ses excuses
"Nous avons publié hier une vidéo enregistrée avec Kylian Mbappé dans les coulisses de l’émission qui avait été tournée en avril dernier."
"Dans cet extrait, nous invitions Kylian à réagir sur des images humoristiques de lui circulant sur les réseaux sociaux."
"Nous regrettons que cet extrait ait heurté des personnes en Chine et ailleurs dans le monde. Nous présentons nos excuses à toutes les personnes qui ont pu se sentir blessées, à Kylian, à ses partenaires et aux institutions qui ont pu être affectées dans leur relation avec la Chine et le peuple chinois."
🚨 « Nous présentons nos EXCUSES à toutes les personnes qui ont pu se sentir blessées. » L’émission The Bridge présente à son tour des excuses au peuple chinois après les propos de Mbappé sur Mao. 🇨🇳 📸 Instagram https://t.co/owvS6tKSSw— Foot Mercato (@footmercato) October 27, 2026
"Je suis sincèrement désolé" : Kylian Mbappé présente ses excuses après la polémique en Chine
"Lors d’une récente interview, j’ai réagi à une image de moi me mettant en scène. Ce propos était maladroit, et je comprends aujourd’hui qu’il a blessé de nombreuses personnes en Chine et au sein de la communauté chinoise à travers le monde."
"Je présente mes excuses à toutes celles et ceux que mes mots ont heurtés. Ce n’était absolument pas mon intention. J’ai un profond respect pour le peuple chinois et son histoire, et je suis sincèrement désolé."
Kylian Mbappé
🚨🚨💣 KYLIAN MBAPPÉ 🇫🇷 PRÉSENTE OFFICIELLEMENT SES EXCUSES AU PEUPLE CHINOIS 🇨🇳 APRÈS LA POLÉMIQUE !!!!! 👇 🗣️ « Ce propos était maladroit, et je comprends aujourd’hui qu’il a blessé de nombreuses personnes en Chine et au sein de la communauté chinoise à travers le monde. Je présente mes excuses à toutes celles et ceux que mes mots ont heurtés. Ce n’était absolument pas mon intention. J’ai un profond respect pour le peuple chinois et son histoire, et je suis sincèrement désolé. » 📲 X— Actu Foot (@ActuFoot_) October 27, 2026
Kylian Mbappé a perdu deux sponsors chinois après une remarque faite dans un podcast, devenue virale sur les réseaux sociaux. Le fabricant de boissons Dongpeng et l'entreprise laitière Mengniu ont mis fin à leur collaboration avec la star du Real Madrid.
La polémique est née lors d'une discussion sur ses mèmes préférés. Dans un podcast d'Aurélien Tchouaméni, Mbappé a évoqué une image retouchée de lui-même avec le visage du dirigeant chinois Mao Zedong.
Une blague sur Mao très mal reçue
« Le plus drôle, c'est une vidéo d'un homme, je crois un dictateur chinois, avec mon visage dessus. Je l'utilise beaucoup avec mes amis », a déclaré l'international français.
Si Mbappé utilise cette image de lui-même avec beaucoup de légèreté, la sensibilité aux références employées n'est évidemment pas la même partout.
Mbappé faces cancellation in China over “dictator” insult to founding father Mao Zedong Real Madrid and France forward Kylian Mbappé is facing severe backlash and demands for brands to cut ties in China over a “Chinese dictator” remark about the country’s founding father, Mao Zedong. The interview clip circulated online on October 26, triggering calls for a commercial boycott. https://t.co/nYkymX1Gyx— Shamim Zakaria (@shamimzakaria) October 27, 2026
En Chine, l'humour concernant Mao, décédé en 1976 et fondateur de la Chine communiste, est particulièrement sensible. La vidéo s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux et a suscité des critiques à l'encontre du footballeur.
Les sponsors rompent leurs liens
Dongpeng a déclaré que Mbappé avait, par sa remarque, « blessé les sentiments nationaux ». Mengniu a également pris ses distances avec l'attaquant. L'entreprise laitière a souligné appliquer une politique de tolérance zéro envers les déclarations ou les actes qui blessent les sentiments du peuple chinois.
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot