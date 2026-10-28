"Aucun élément permettant de contredire" : la direction de l'arbitrage répond à la colère de Will Still

Fabien Chaliaud, journaliste football
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"Aucun élément permettant de contredire" : la direction de l'arbitrage répond à la colère de Will Still
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Will Still, désormais en charge de l'AJ Auxerre, était furieux après un but accordé au Mans grâce à la goal-line technology. Il faut dire que les images, de certains angles, pourraient donner raison au technicien belge.

Nicolas Baccus

"Aucun élément permettant de contredire" : la direction de l'arbitrage en France répond à la colère de Will Still

La direction de l'arbitrage en France a réagi au but accordé au Mans grâce à la goal-line technology. De quoi répondre à Will Still, en colère après que le but a été accordé.

"À la suite de la tête du joueur manceau numéro 18, la montre de l’arbitre vibre pour signaler que le ballon a entièrement franchi la ligne de but. Les arbitres vidéo procèdent à un examen minutieux des images disponibles, sans toutefois pouvoir identifier d’élément permettant de contredire le signal transmis par la technologie sur la ligne de but", explique l'instance dans un communiqué.

"Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation, l’arbitre décide de consulter lui-même les images disponibles en bord de terrain. Celles-ci ne lui permettent pas davantage d’établir avec certitude que le ballon n’a pas entièrement franchi la ligne. La décision de but marqué est donc maintenue."

Will Still, désormais en charge de l'AJ Auxerre, était furieux après un but accordé au Mans grâce à la goal-line technology. Il faut dire que les images, de certains angles, pourraient donner raison au technicien belge.

La goal-line technology a été au cœur d’une grosse polémique en Ligue 1 ce dimanche ! Lors de la rencontre entre Auxerre et Le Mans (1-1), un but accordé aux Manceaux a provoqué la colère de notre compatriote Will Still. L’entraîneur de l’AJA est convaincu que le ballon n’a jamais entièrement franchi la ligne de but, malgré la validation de la technologie.

L'arbitre avait d'abord laissé le jeu se poursuivre

Tout est parti d’une tête de Lucas Buades, déviée par Danny Namaso vers son propre but. Le gardien auxerrois Paul Nardi, passé par le Cercle Bruges, semblait avoir repoussé le ballon sur sa ligne. L’arbitre, Willy Delajod, a d’abord laissé le jeu se poursuivre avant que sa montre ne signale finalement un but grâce à la goal-line technology.

Le gant de Paul Nardi

Une décision que Will Still a du mal à comprendre et à encaisser. "Ce qu’on voit sur le ralenti 3D de la goal-line technology, c’est le gant de Paul. Si vous voyez l’image de derrière le but, sachez que c’est impossible que le ballon soit entré dans le but ", a déclaré le technicien belge au micro de Ligue 1+.

Will Still a ensuite rapporté une explication étonnante fournie par l’arbitre : seules deux des quatre montres auraient vibré. "Je ne sais pas comment leurs images fonctionnent. Ils m’ont dit qu’ils avaient eu un problème informatique, que c’était inédit", a-t-il expliqué.

Malgré cette polémique, Auxerre a rapidement réagi sur le terrain. Cameron Archer a égalisé quelques minutes plus tard, permettant à l’AJA d’arracher le partage (1-1) et de rester en 12e position au classement général. Mais l’incident risque de faire parler, tant les images disponibles semblent difficiles à concilier avec la décision prise sur le terrain.

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