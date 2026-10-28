Catastrophe : rupture du ligament croisé pour un ancien espoir du Standard actif en D1 FFA

Scott Crabbé, journaliste football
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Catastrophe : rupture du ligament croisé pour un ancien espoir du Standard actif en D1 FFA
Photo: © Photonews

Rayan Berberi n'a pas vécu un début de saison facile avec l'Olympic Charleroi. Victime d'une rupture du ligament croisé, il va désormais devoir faire preuve de patience.

Formé au Standard de 2019 à 2024, Rayan Berberi est revenu en Belgique il y a un an, après un passage dans le championnat tchèque. Celui qui avait autrefois disputé 53 rencontres pour le SL 16 (tout en apparaissant deux fois sur le banc de l'équipe première avec Ronny Deila) est désormais actif à l'Olympic Charleroi.

La saison dernière, il a alterné entre le banc et le onze de base, rentrant régulièrement au jeu pour tenter d'inverser la tendance dans ces mois compliqués en D1B. Cette saison, il semblait monter en puissance un échelon plus bas, en D1 FFA.

Rayan Berberi stoppé en plein élan

Mais tout s'est écroulé lors d'un match disputé lors de la trêve internationale, avec les U21 luxembourgeois. Face aux Espoirs suisses, Berberi s'est gravement blessé.

"Sur un duel, le joueur suisse est retombé directement sur mon genou. J’ai senti tout de suite que quelque chose n’allait pas", explique-t-il. Le diagnostic est à la hauteur des craintes suscitées : rupture du ligament croisé antérieur et lésion du ménisque externe.

De longs mois à l'infirmerie en perspective

Une opération est prévue la semaine prochaine avant plusieurs mois de revalidation. "On parle de six à huit mois, selon la manière dont se déroule la rééducation", se désole-t-il sur les réseaux sociaux du club.

Berberi ne va rien lâcher pour autant : "C'est un gros coup dur, je suis franchement dégoûté. Cela va être long, mais je reste motivé. Je vais faire le maximum pour revenir encore plus fort".

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