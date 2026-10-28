De quoi faire sourire : le FC Barcelone écope d'une amende dérisoire de 602 euros

Le FC Barcelone a écopé d'une amende de 602 euros à la suite d'une plainte déposée par l'Atlético de Madrid concernant Julián Álvarez. La Fédération espagnole de football a sanctionné le club catalan pour avoir supposément pris contact avec l'attaquant argentin sans en avoir préalablement informé les Colchoneros par écrit.

Finalement, Julián Álvarez est resté à l'Atlético de Madrid, où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2030. Le club madrilène a également saisi la FIFA, mais celle-ci s'est déclarée incompétente pour traiter l'affaire. L'amende de 602 euros apparaît donc particulièrement dérisoire au regard de l'ampleur du conflit entre les deux géants espagnols.

Álvarez tente de reconquérir les supporters de l'Atlético

L'attaquant argentin a été sifflé à plusieurs reprises par ses propres supporters cette saison, après avoir déclaré durant l'été qu'il rêvait de porter les couleurs du FC Barcelone. Après avoir inscrit le but de la victoire face au Deportivo La Corogne, Álvarez a présenté ses excuses.

"C'était une erreur. Je comprends pourquoi les supporters sont en colère. Si j'étais supporter, je serais également en colère, surtout au vu de la manière dont ils m'ont soutenu depuis mon arrivée", a-t-il déclaré.

Un transfert à 92 millions d'euros qui porte ses fruits

Julián Álvarez avait quitté Manchester City pour rejoindre l'Atlético de Madrid en août 2024, dans le cadre d'un transfert pouvant atteindre 92 millions d'euros. Auteur de 36 buts en 103 rencontres avec Manchester City, l'Argentin affiche désormais un bilan de 51 réalisations en 115 matchs sous les couleurs des Colchoneros.



La victoire face au Deportivo a également permis à l'Atlético de revenir à deux points du FC Barcelone, leader du championnat. Une situation qui montre que la rivalité entre les deux clubs se poursuit également sur le terrain, et pas uniquement en dehors.