Discussions en cours avec Virton : une piste concrète pour le successeur de Dražen Brnčić

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Discussions en cours avec Virton : une piste concrète pour le successeur de Dražen Brnčić
Deviens fan de Virton! 48

Virton se cherche un nouvel entraîneur depuis le départ soudain de Dražen Brnčić à Mons. L'une des pistes de la direction pour le remplacer semble mener à Hervé Della Maggiore.

Après son bon début de saison, Virton traverse une période de turbulences. Déstabilisé par le départ de son entraîneur Dražen Brnčić à Mons, l'Excel s'est s'incliné 3-1 à Seraing le week-end dernier, signant sa troisième défaite de rang (en comptant la Coupe).

Au Pairay, c'est David Zitelli qui a assuré l'intérim. L'adjoint français était arrivé sous les ordres de Pascal Carzaniga et était resté dans le staff de Brnčić.

Un entraîneur français à la tête de Virton ?

Zitelli serait prêt à reprendre le costume de T1, mais la direction mène également des discussions pour faire venir un nouvel entraîneur principal. L'heureux élu pourrait bien lui aussi venir de chez nos voisins.

Selon les informations de NationalFoot, Virton serait en discussions avec Hervé Della Maggiore, entraîneur français de 54 ans. Della Maggiore est libre depuis une dizaine de jours et la fin de son aventure à Orléans, en Ligue 3.


Le natif de Rillieux-la-Pape a également déjà coaché Bourg-Péronnas, Ajaccio, Villefranche et Bourg-en-Bresse, renseignant notamment 142 matchs de Ligue 2 sur son CV.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Virton

Plus de news

Harry Kane a pris une décision concernant son avenir après son Ballon d'Or

Harry Kane a pris une décision concernant son avenir après son Ballon d'Or

19:00
Le Club de Bruges peut terminer 2e mais se qualifier directement pour la Champions League : voici comment

Le Club de Bruges peut terminer 2e mais se qualifier directement pour la Champions League : voici comment

18:30
De quoi faire sourire : le FC Barcelone écope d'une amende dérisoire de 602 euros

De quoi faire sourire : le FC Barcelone écope d'une amende dérisoire de 602 euros

18:00
Les chiffres pourraient donner des idées à Vitor Bruno : voici le onze idéal des Mauves selon les statistiques

Les chiffres pourraient donner des idées à Vitor Bruno : voici le onze idéal des Mauves selon les statistiques

17:20
Le Club de Bruges pourrait toucher le pactole avec Nicolo Tresoldi : plusieurs grands clubs sur le coup

Le Club de Bruges pourrait toucher le pactole avec Nicolo Tresoldi : plusieurs grands clubs sur le coup

17:00
Du changement à Anderlecht : le club confie de nouvelles responsabilités à une ancienne figure emblématique

Du changement à Anderlecht : le club confie de nouvelles responsabilités à une ancienne figure emblématique

16:40
Un Diable Rouge renaît aux Pays-Bas : "Il aurait été idéal pour l'Ajax"

Un Diable Rouge renaît aux Pays-Bas : "Il aurait été idéal pour l'Ajax"

16:20
La Fédération espagnole de football prend des mesures après le terrible drame survenu en Espagne

La Fédération espagnole de football prend des mesures après le terrible drame survenu en Espagne

16:10
Romelu Lukaku continue de surprendre : il ne lui aura fallu que quelques mois

Romelu Lukaku continue de surprendre : il ne lui aura fallu que quelques mois

16:00
Excellente nouvelle pour les Diables Rouges avant leur dernier match de Ligue des Nations contre l'Italie

Excellente nouvelle pour les Diables Rouges avant leur dernier match de Ligue des Nations contre l'Italie

15:40
Le père de Lamine Yamal crache sur une serveuse et s’en prend à un journaliste

Le père de Lamine Yamal crache sur une serveuse et s’en prend à un journaliste

15:20
La Chine confirme la suspension de la diffusion du championnat espagnol après la polémique Mbappé

La Chine confirme la suspension de la diffusion du championnat espagnol après la polémique Mbappé

14:47
"J'avais donné mon feu vert, mais..." : Norman Bassette explique pourquoi il n'a pas rejoint le Standard

"J'avais donné mon feu vert, mais..." : Norman Bassette explique pourquoi il n'a pas rejoint le Standard

14:40
🎥 Un ancien talent du Club de Bruges inscrit un but incroyable en Coupe des Pays-Bas

🎥 Un ancien talent du Club de Bruges inscrit un but incroyable en Coupe des Pays-Bas

13:51
"Une injustice majeure" : le Sporting de Charleroi ne décolère pas

"Une injustice majeure" : le Sporting de Charleroi ne décolère pas

13:40
1
OFFICIEL : le verdict est tombé concernant le huis clos du choc hennuyer

OFFICIEL : le verdict est tombé concernant le huis clos du choc hennuyer

13:10
"Aucun élément permettant de contredire" : la direction de l'arbitrage répond à la colère de Will Still

"Aucun élément permettant de contredire" : la direction de l'arbitrage répond à la colère de Will Still

12:59
Le choc hennuyer entre Charleroi et la RAAL finalement à huis clos ? Une dernière tentative a échoué

Le choc hennuyer entre Charleroi et la RAAL finalement à huis clos ? Une dernière tentative a échoué

12:48
4
Après Kylian Mbappé, le Real Madrid présente à son tour ses excuses au peuple chinois

Après Kylian Mbappé, le Real Madrid présente à son tour ses excuses au peuple chinois

12:40
4
OFFICIEL : après les incidents à Bruges, le RC Lens prend une décision forte concernant ses supporters

OFFICIEL : après les incidents à Bruges, le RC Lens prend une décision forte concernant ses supporters

12:18
📷 Le Sporting de Charleroi présente un nouveau maillot spécial pour le choc hennuyer

📷 Le Sporting de Charleroi présente un nouveau maillot spécial pour le choc hennuyer

12:00
Les méthodes de Philippe Clément remises en question à Norwich City ?

Les méthodes de Philippe Clément remises en question à Norwich City ?

11:00
Le bourgmestre avait demandé un huis-clos : une décision est tombée pour SL16-RWDM

Le bourgmestre avait demandé un huis-clos : une décision est tombée pour SL16-RWDM

10:34
Un modèle informatique prédit un grand favori pour le titre en JPL et... une chance infime pour Anderlecht

Un modèle informatique prédit un grand favori pour le titre en JPL et... une chance infime pour Anderlecht

10:00
Alderweireld a bien connu Harry Kane : « Chaque jour, il mangeait le même plat »

Alderweireld a bien connu Harry Kane : « Chaque jour, il mangeait le même plat »

09:30
Les médecins auraient identifié une cause possible pour le malaise de Vincent Kompany

Les médecins auraient identifié une cause possible pour le malaise de Vincent Kompany

09:00
Un ancien coach de Pro League sera l'entraîneur intérimaire de Romelu Lukaku

Un ancien coach de Pro League sera l'entraîneur intérimaire de Romelu Lukaku

08:30
Incroyable : Arsenal éliminé de la Coupe de la Ligue par une D4 anglaise

Incroyable : Arsenal éliminé de la Coupe de la Ligue par une D4 anglaise

08:00
Un cadre du Sporting de Charleroi en route vers un club espagnol qui dispute la Ligue des champions ?

Un cadre du Sporting de Charleroi en route vers un club espagnol qui dispute la Ligue des champions ?

07:20
1
Anderlecht donne trois matchs à Vitor Bruno pour convaincre, mais... un neuf sur neuf n'est pas obligatoire

Anderlecht donne trois matchs à Vitor Bruno pour convaincre, mais... un neuf sur neuf n'est pas obligatoire

07:00
3
Quatre défaites de rang en championnat ? Voici depuis quand ce n'était plus arrivé au Standard

Quatre défaites de rang en championnat ? Voici depuis quand ce n'était plus arrivé au Standard

06:30
"C'est pour ça que je joue de nouveau" : Mario Stroeykens explique comment il a retrouvé sa place à Anderlecht

"C'est pour ça que je joue de nouveau" : Mario Stroeykens explique comment il a retrouvé sa place à Anderlecht

23:00
"Il avait besoin de ce but" : Luis Enrique ravi du premier but de Mika Godts, mais lui adresse un message

"Il avait besoin de ce but" : Luis Enrique ravi du premier but de Mika Godts, mais lui adresse un message

22:40
Pas encore de duo avec Mohamed Salah : Cihan Canak joue de malchance

Pas encore de duo avec Mohamed Salah : Cihan Canak joue de malchance

22:20
"Quand il est parti, j'ai fait ma meilleure saison" : un Diablotin répond sèchement aux critiques de Defour

"Quand il est parti, j'ai fait ma meilleure saison" : un Diablotin répond sèchement aux critiques de Defour

22:00
"Ce n'est pas un candidat au titre" : Franky Van der Elst ne croit pas en l'actuel leader du championnat

"Ce n'est pas un candidat au titre" : Franky Van der Elst ne croit pas en l'actuel leader du championnat

21:40

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 8
Jong Genk Jong Genk 0-0 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RFC Seraing RFC Seraing 3-1 Virton Virton
KSC Lokeren KSC Lokeren 2-0 La Gantoise La Gantoise
Eupen Eupen 1-2 Beerschot Beerschot
FC Liège FC Liège 2-3 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Francs Borains Francs Borains 04/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RSCA Futures RSCA Futures 04/11 Lierse SK Lierse SK

Dernières réactions

051961rouche 051961rouche a propos de Le choc hennuyer entre Charleroi et la RAAL finalement à huis clos ? Une dernière tentative a échoué Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Une injustice majeure" : le Sporting de Charleroi ne décolère pas Pogi Pogi a propos de Un cadre du Sporting de Charleroi en route vers un club espagnol qui dispute la Ligue des champions ? Pogi Pogi a propos de Le carton rouge d’Epolo continue de faire débat : Jonathan Lardot est très clair Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Anderlecht donne trois matchs à Vitor Bruno pour convaincre, mais... un neuf sur neuf n'est pas obligatoire Union 60 Union 60 a propos de On ne l'arrête plus : loin de l'Union, Loïc Lapoussin signe la saison de sa vie den strep den strep a propos de L'Union Saint-Gilloise annonce avoir réalisé un bénéfice historique Union 60 Union 60 a propos de "Si l'Union veut continuer à grandir, elle a besoin de ça" : le CEO de l'Union fixe une priorité pour l'avenir Union 60 Union 60 a propos de Surprise : Harry Kane devance Mbappé et Yamal, et remporte son premier Ballon d'Or ! Union 60 Union 60 a propos de La blague qui coûte une fortune : en plus du Ballon d'Or, Kylian Mbappé perd deux sponsors majeurs Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved