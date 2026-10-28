Discussions en cours avec Virton : une piste concrète pour le successeur de Dražen Brnčić

Virton se cherche un nouvel entraîneur depuis le départ soudain de Dražen Brnčić à Mons. L'une des pistes de la direction pour le remplacer semble mener à Hervé Della Maggiore.

Après son bon début de saison, Virton traverse une période de turbulences. Déstabilisé par le départ de son entraîneur Dražen Brnčić à Mons, l'Excel s'est s'incliné 3-1 à Seraing le week-end dernier, signant sa troisième défaite de rang (en comptant la Coupe).

Au Pairay, c'est David Zitelli qui a assuré l'intérim. L'adjoint français était arrivé sous les ordres de Pascal Carzaniga et était resté dans le staff de Brnčić.

Un entraîneur français à la tête de Virton ?

Zitelli serait prêt à reprendre le costume de T1, mais la direction mène également des discussions pour faire venir un nouvel entraîneur principal. L'heureux élu pourrait bien lui aussi venir de chez nos voisins.

Selon les informations de NationalFoot, Virton serait en discussions avec Hervé Della Maggiore, entraîneur français de 54 ans. Della Maggiore est libre depuis une dizaine de jours et la fin de son aventure à Orléans, en Ligue 3.



Le natif de Rillieux-la-Pape a également déjà coaché Bourg-Péronnas, Ajaccio, Villefranche et Bourg-en-Bresse, renseignant notamment 142 matchs de Ligue 2 sur son CV.