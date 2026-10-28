Du changement à Anderlecht : le club confie de nouvelles responsabilités à une ancienne figure emblématique

Du changement à la tête du RSCA Women. Anderlecht a décidé de confier la gestion quotidienne de sa section féminine à l'ancienne capitaine Laura De Neve et à Pieter Braeckman, actuel directeur juridique du club. Les deux prendront leurs fonctions le 1er janvier 2027 et succéderont à Dave Mattheus, qui quittera les Mauves à la fin de l'année pour relever un nouveau défi.

Laura De Neve a raccroché les crampons en mai 2026, après dix-sept saisons passées sous les couleurs du Sporting d'Anderlecht. Capitaine des Mauves, elle a notamment remporté sept titres de championne de Belgique, deux Coupes de Belgique et une BeNe Cup.

Depuis la fin de sa carrière, l'ancienne joueuse occupait déjà un poste au sein du club en tant que coordinatrice des talents et de la transition (Talent & Transition Coordinator). Elle veillait notamment à faciliter l'intégration des jeunes joueuses au sein de l'équipe première.

L'ancienne Red Flame va désormais endosser de nouvelles responsabilités.

"Recevoir cette opportunité dans le club auquel je donne tout depuis dix-huit ans est un immense honneur", a réagi De Neve. "Avec Pieter, nous allons continuer à construire sur les bases posées par Dave, en accordant une attention particulière à la poursuite de la professionnalisation."

Un nouveau duo à la tête du RSCA Women

Les responsabilités seront réparties entre Laura De Neve et Pieter Braeckman. Ce dernier sera chargé des décisions stratégiques et financières, tandis que l'ancienne capitaine des Mauves prendra en main le volet sportif.

Pieter Braeckman, qui intervenait déjà comme conseiller sur ces questions, cumulera cette nouvelle fonction avec son poste actuel de directeur juridique (Head of Legal). "Le football féminin en Belgique et en Europe possède un énorme potentiel de croissance et le RSCA veut être et rester un leader dans ce domaine", a déclaré Braeckman.





Ce nouveau duo succède à Dave Mattheus, actif au sein de la section féminine depuis 2022. D'abord entraîneur principal, puis directeur, il a contribué à la conquête de deux titres de championne et d'une Coupe de Belgique, tout en poursuivant la professionnalisation de la structure féminine du Sporting d'Anderlecht.