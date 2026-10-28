Excellente nouvelle pour les Diables Rouges avant leur dernier match de Ligue des Nations contre l'Italie

La rencontre de Ligue des Nations entre la Belgique et l'Italie, qui se tiendra le 15 novembre prochain au stade Roi Baudouin, se jouera à guichets fermés.

La Fédération belge de football a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux ce mercredi. "See you in November" (traduit par "On se voit en novembre"), accompagné d'un visuel précisant que le match entre la Belgique et l'Italie sera sold out, a été publié sur les différents comptes des Belgian Red Devils.

See you in November. 🤩 https://t.co/XbKBJ7h5AS — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 28, 2026

C'est évidemment une très bonne nouvelle. Cela montre que l'enthousiasme autour de l'équipe nationale belge ne faiblit pas.

Cette rencontre de Ligue des Nations sera déterminante. Il s'agira du dernier match de groupe de la Belgique dans le groupe A de la ligue A de la Ligue des Nations.

Actuellement troisièmes avec une unité de moins que l'Italie et quatre de moins que la France après quatre journées, les Diables Rouges visent au minimum une deuxième place pour poursuivre leur parcours en Ligue des Nations.





Une qualification pour les quarts de finale en jeu

Après la phase de groupes, les deux premières équipes de chaque groupe de la Ligue A se qualifieront pour les quarts de finale, disputés en matchs aller-retour en mars 2027. Les quatre vainqueurs décrocheront ensuite leur billet pour le Final Four de la Ligue des Nations.