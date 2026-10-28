Harry Kane a pris une décision concernant son avenir après son Ballon d'Or

Harry Kane restera le visage du Bayern Munich pour les prochaines années. L'attaquant anglais est sur le point de prolonger son contrat avec le club allemand jusqu'à la mi-2029. C'est ce qu'annonce le gourou du mercato Fabrizio Romano. Le Bayern a confirmé mercredi que les négociations entraient dans leur phase finale.

Le timing est important, puisque Harry Kane a remporté le Ballon d’Or ce lundi. Lors du prestigieux gala organisé à Londres, l'attaquant a été élu meilleur footballeur du monde, devant Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Il est ainsi devenu le premier Anglais depuis Michael Owen, en 2001, à décrocher cette récompense.

De "loser" à Tottenham à star absolue à Munich

Kane a rejoint le Bayern Munich à l'été 2023 en provenance de Tottenham Hotspur, pour environ 95 millions d'euros. Son contrat initial court jusqu'à l'été 2027, mais les deux parties souhaitent prolonger leur collaboration. Selon Romano, les derniers détails d'un accord jusqu'à la mi-2029 ont désormais été réglés.

🚨 Bayern CEO Dreesen confirms Harry Kane is about to sign new deal at the club. “I'm very positive! We are working on the details. Harry is fantastic, we’re proud to have the Ballon d’Or winner”, told BILD. https://t.co/HjBEhxy5hm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2026

La direction du club a également fait savoir mercredi que les discussions se déroulaient bien. Le CEO Jan-Christian Dreesen s'est montré positif et a indiqué que le Bayern travaillait sur les derniers détails. Une annonce officielle doit donc encore suivre.

Le Real Madrid et Barcelone passent à côté de Kane

Ces derniers mois, Kane a régulièrement été associé à un transfert au Real Madrid ou au FC Barcelone. Selon Romano, les deux grands clubs espagnols se sont renseignés sur sa situation l'été dernier, mais l'Anglais est resté concentré sur le Bayern. Avec cette prolongation, le champion d'Allemagne semble s'assurer définitivement les services de son principal attaquant pour plus longtemps.



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Depuis son arrivée à Munich, Kane se montre particulièrement prolifique. Il a ainsi inscrit 156 buts et délivré 40 assists en 159 matches.