Incroyable : Arsenal éliminé de la Coupe de la Ligue par une D4 anglaise

La voilà, la magie de la Coupe. Ce mardi soir, Arsenal affrontait Fleetwood Town au 4e tour de la League Cup anglaise... et a pris la porte aux tirs au but.

Le champion d'Angleterre n'est déjà plus en course en Coupe de la Ligue anglaise. Ce mardi, Arsenal se déplaçait sur la pelouse de Fleetwood Town, club de League 2 (D4)... et a été éliminé aux tirs au but au terme d'une séance haletante.

Mikel Arteta avait naturellement fait massivement tourner pour ce match sur papier très accessible pour les Gunners, mais Arsenal est tombé dans le piège de Fleetwood et qui a ouvert le score dès la 21e minute via Loupalo-Bi.

Arsenal éliminé dès le 4e tour de League Cup

Il aura fallu attendre quelques changements et la deuxième période pour voir Arsenal enfin revenir dans le match et égaliser via Viktor Gyökeres (50e), mais le second but ne tombera pas en faveur des Gunners. Fleetwood Town tiendra bon, et finira même la rencontre à 11 contre 10 après l'expulsion de Max Dowman (86e).

Pas de prolongations en Coupe de la Ligue anglaise : on a directement filé à la séance de tirs au but, qui s'est soldée par une élimination d'Arsenal. Bruno Guimaraes a manqué son envoi, et c'est le 18e de D4 anglaise qui s'est qualifié pour le tour suivant, créant la sensation de ce 4e tour (5-3 apt).



La saison passée, Arsenal avait atteint la finale de la League Cup, qui avait été remportée par Manchester City. Les Citizens, eux, affronteront Brighton & Hove Albion ce mercredi.