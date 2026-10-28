"J'avais donné mon feu vert, mais..." : Norman Bassette explique pourquoi il n'a pas rejoint le Standard

Actuel co-meilleur buteur de Pro League, Norman Bassette évolue sous les couleurs de Westerlo cette saison. Mais il aurait aussi pu jouer pour le Standard de Liège, comme il l'a récemment confié au micro de DAZN.

Norman Bassette est actuellement prêté par Coventry City à Westerlo jusqu'en fin de saison. Le Diablotin démarre parfaitement son aventure en Campine puisqu'après neuf matchs de Pro League, il a inscrit sept buts et délivré un assist.

Norman Bassette aurait pu rejoindre le Standard

Son choix de rejoindre Westerlo semble donc pour l'instant être le bon. Il aurait pourtant tout aussi bien pu évoluer pour le Standard. "J'avais eu des discussions avec Marc Wilmots pour le Standard de Liège. J'avais eu un rendez-vous à Liège avec le Standard", a-t-il confié au micro de DAZN.

Norman Bassette, étant un fan du club, était ravi de voir le Standard s'intéresser à lui : "On s'était mis... pas d'accord, mais mon cœur étant rouge, j'avais donné mon feu vert."

Un appel qui a tout changé

Mais un appel du coach de Westerlo a tout changé : "Et puis Issame Charaï m'a appelé. J'ai été épaté par le projet et par ce qu'il m'a dit."

"Et j'ai senti chez lui un caractère, pas qui me ressemblait, mais qui allait me faire évoluer. Un peu comme Besnik Hasi à Malines, qui m'a aussi fait beaucoup évoluer", a-t-il conclu.



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