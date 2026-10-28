José Mourinho n'attend que lui : Thibaut Courtois donne de ses nouvelles après son forfait lors du Clásico

Thibaut Courtois se remet d'une grippe qui l'a empêché de prendre place dans les buts du Real Madrid à l'occasion du Clasico contre le FC Barcelone. Mais le Diable Rouge va déjà beaucoup mieux.

Dimanche, le Real Madrid s'en est remis à Andriy Lunin lors du Clasico. Thibaut Courtois souffrait en effet d'une grippe. Son nom avait été retiré du groupe du Real dans la matinée.

Le staff a gardé l'espoir d'une amélioration dans l'après-midi, mais le Diable Rouge n'était pas en état. Si la prestation de Lunin a satisfait José Mourinho, le Real croise tout de même les doigts pour son gardien numéro un.

Thibaut Courtois convalescent

Interrogé à la sauvette par l'émission El Chiringuito, Courtois a été en mesure de rassurer tout le monde : "Ça va déjà beaucoup mieux".

Le gardien belge vise un retour entre les perches madrilènes d'ici peu : "J'ai fait un peu de rééducation, mais il reste encore du temps avant dimanche et le match contre Santander".

Notre compatriote a également tenu à adresser ses condoléances aux proches des victimes de la terrible catastrophe ferroviaire d'Urda. "Je veux envoyer beaucoup de force à toutes les personnes affectées et à leurs familles". La Fédération espagnole de football a d'ailleurs décidé de reporter les 24 rencontres de Coupe du Roi prévues ce mercredi.



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