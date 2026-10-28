José Mourinho n'attend que lui : Thibaut Courtois donne de ses nouvelles après son forfait lors du Clásico

Scott Crabbé, journaliste football
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José Mourinho n'attend que lui : Thibaut Courtois donne de ses nouvelles après son forfait lors du Clásico
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Thibaut Courtois se remet d'une grippe qui l'a empêché de prendre place dans les buts du Real Madrid à l'occasion du Clasico contre le FC Barcelone. Mais le Diable Rouge va déjà beaucoup mieux.

Dimanche, le Real Madrid s'en est remis à Andriy Lunin lors du Clasico. Thibaut Courtois souffrait en effet d'une grippe. Son nom avait été retiré du groupe du Real dans la matinée.

Le staff a gardé l'espoir d'une amélioration dans l'après-midi, mais le Diable Rouge n'était pas en état. Si la prestation de Lunin a satisfait José Mourinho, le Real croise tout de même les doigts pour son gardien numéro un.

Thibaut Courtois convalescent

Interrogé à la sauvette par l'émission El Chiringuito, Courtois a été en mesure de rassurer tout le monde : "Ça va déjà beaucoup mieux".

Le gardien belge vise un retour entre les perches madrilènes d'ici peu : "J'ai fait un peu de rééducation, mais il reste encore du temps avant dimanche et le match contre Santander".

Notre compatriote a également tenu à adresser ses condoléances aux proches des victimes de la terrible catastrophe ferroviaire d'Urda. "Je veux envoyer beaucoup de force à toutes les personnes affectées et à leurs familles". La Fédération espagnole de football a d'ailleurs décidé de reporter les 24 rencontres de Coupe du Roi prévues ce mercredi.

Lire aussi… La Fédération espagnole de football prend des mesures après le terrible drame survenu en Espagne

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