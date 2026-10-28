La Chine confirme la suspension de la diffusion du championnat espagnol après la polémique Mbappé

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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La Chine confirme la suspension de la diffusion du championnat espagnol après la polémique Mbappé
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La polémique surréaliste entourant Kylian Mbappé a poussé le Real Madrid à sortir de sa réserve. Le joueur s'était mis toute la Chine à dos en qualifiant Mao Zedong de "dictateur".

Nicolas Baccus

La Chine confirme la suspension de la diffusion du championnat espagnol après la polémique Mbappé

La polémique Kylian Mbappé continue de faire du bruit en Chine. Alors que le ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé ce mercredi prendre "au sérieux" les excuses du Français, les sanctions restent malgré tout d'actualité.

Selon l'agence de presse espagnole EFE, le groupe audiovisuel public China Media Group (CMG) a confirmé ce mardi la suspension de la diffusion des matchs de Liga, des rencontres auxquelles participe Kylian Mbappé et des publicités dans lesquelles apparaît l'attaquant français.

Trois marques chinoises ont également rompu leur collaboration avec la star française. Le groupe audiovisuel estime par ailleurs que les explications du Real Madrid sont insuffisantes et réclame des excuses satisfaisantes de la part du club madrilène.

La polémique surréaliste entourant Kylian Mbappé a poussé le Real Madrid à sortir de sa réserve. Le joueur s'était mis toute la Chine à dos en qualifiant Mao Zedong de "dictateur".

Si 1,4 milliard de personnes, dont une bonne partie sont des consommateurs potentiels de votre produit, s'offusque quand vous affirmez que le ciel est bleu, il ne vous reste plus qu'à dire qu'il est vert. Kylian Mbappé l'a réalisé à ses dépens après avoir fait par inadvertance polémique en évoquant les nombreux "memes" à son sujet le comparant à des dictateurs, dont Mao Zedong.

Mais en Chine, Mao n'est pas considéré comme un dictateur : le Grand Timonier y est encore une figure révérée, dont le mausolée sur la place Tian An Men est l'un des endroits les plus sacrés de Chine. Peu importe que son régime ait causé, directement ou indirectement, la mort de dizaines de millions de personnes : Kylian Mbappé a été forcé de présenter ses excuses.

Le Real Madrid se joint aux excuses de Kylian Mbappé

Car la réaction avait été vive dans l'Empire du Milieu : retrait de sponsors, menaces de ne plus diffuser les matchs du Real Madrid voire de la Liga en Chine, les conséquences commerciales auraient pu être dramatiques pour Mbappé, le Real mais aussi le football espagnol.

La Maison Blanche avait donc été sommée, après avoir initialement souhaité se tenir à l'écart de la polémique, de présenter des excuses publiques au peuple chinois. C'est chose faite ce mercredi via un communiqué officiel. 

Le communiqué du Real Madrid : 

"Le Real Madrid C. F. tient à présenter ses excuses au peuple chinois pour le désagrément que les récentes déclarations de notre joueur Kylian Mbappé ont pu causer.

Notre club a un profond respect pour la Chine, son histoire, sa culture et ses citoyens, ainsi que pour les millions de supporters chinois qui éprouvent de l’affection et de l’admiration pour le Real Madrid.

Le club se joint aux excuses publiques exprimées par Kylian Mbappé, dans lesquelles le joueur lui-même a fait part de ses regrets pour ses propos et a réitéré son respect envers le peuple chinois.

Le Real Madrid réaffirme son engagement envers les valeurs de respect, de coexistence et de compréhension entre les cultures, et exprime son souhait de continuer à renforcer les liens d’amitié et d’affection qui l’unissent à la Chine et à ses citoyens".

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