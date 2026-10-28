La Chine confirme la suspension de la diffusion du championnat espagnol après la polémique Mbappé



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Deviens fan de Real Madrid! 1596 La polémique surréaliste entourant Kylian Mbappé a poussé le Real Madrid à sortir de sa réserve. Le joueur s'était mis toute la Chine à dos en qualifiant Mao Zedong de "dictateur".



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