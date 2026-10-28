La Fédération espagnole de football prend des mesures après le terrible drame survenu en Espagne
TC Racing, l'écurie de sport automobile fondée en juin 2023 par Thibaut Courtois, a publié un communiqué après le terrible accident ferroviaire survenu ce mercredi à Urda, près de Tolède, en Espagne.
La Fédération espagnole de football prend des mesures après le terrible drame survenu en Espagne
La Fédération espagnole de football a décidé de reporter les 24 rencontres de Coupe du Roi prévues ce mercredi, à la suite du terrible accident ferroviaire survenu près d’Urda. L'information est rapportée par la radio espagnole COPE. Plusieurs clubs de Liga, dont le Real Betis, Valence et Séville, devaient notamment faire leur entrée dans la compétition.
Les rencontres de Copa del Rey programmées jeudi sont, pour l'instant, maintenues. Le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid ne sont pas encore concernés par ce tour de la compétition. La Fédération espagnole communiquera ultérieurement les nouvelles dates et heures des matchs reportés.
Le football espagnol uni après la tragédie
"Toute la communauté du football espagnol est unie dans la douleur face à cette tragédie et a proposé son aide aux autorités afin de soutenir les victimes de ce terrible accident", peut-on lire dans un communiqué de la Fédération espagnole.
TC Racing, l'écurie de sport automobile fondée en juin 2023 par Thibaut Courtois, a publié un communiqué après le terrible accident ferroviaire survenu ce mercredi à Urda, près de Tolède, en Espagne.
C'est une véritable tragédie qui touche l'Espagne ce mercredi. Une collision entre deux trains a coûté la vie à de nombreuses personnes et fait de nombreux blessés. Le premier bilan fait état d'au moins 50 morts.
L'équipe automobile de Thibaut Courtois, TC Racing, a tenu à adresser ses sincères condoléances et son soutien. "Au nom de TC Racing, nous exprimons notre plus profonde consternation à la suite du tragique accident ferroviaire survenu aujourd’hui à Tolède."
"Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes décédées, ainsi que tout notre soutien et notre solidarité aux personnes blessées et à leurs proches."
"Nous tenons également à saluer et à exprimer notre soutien le plus total aux services de secours ainsi qu’à tous les professionnels mobilisés pour venir en aide aux victimes et atténuer les conséquences de cette tragédie. Tout notre respect et notre solidarité en ces moments de profonde douleur", a conclu TC Racing.
Le Real Madrid réagit également
Le Real Madrid (club de Thibaut Courtois) a également réagi à la terrible nouvelle dans un communiqué. Thibaut Courtois a repartagé les deux communiqués dans sa story Instagram, montrant ainsi également son soutien.
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