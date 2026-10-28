La Fédération espagnole de football prend des mesures après le terrible drame survenu en Espagne

Deviens fan de Real Madrid! 1596 TC Racing, l'écurie de sport automobile fondée en juin 2023 par Thibaut Courtois, a publié un communiqué après le terrible accident ferroviaire survenu ce mercredi à Urda, près de Tolède, en Espagne.



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