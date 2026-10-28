Le bourgmestre avait demandé un huis-clos : une décision est tombée pour SL16-RWDM

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Le bourgmestre avait demandé un huis-clos : une décision est tombée pour SL16-RWDM
Deviens fan de RWDM Brussels! 59

Un huis clos pour une rencontre... de D1 FFA : c'était la décision prise par le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, en raison des risques représentés par le déplacement des supporters du RWDM Brussels sur le terrain du SL16. Mais le match se disputera finalement bien avec public.

La rencontre de D1 FFA du week-end prochain entre le SL 16 et le RWDM Brussels devait initialement se dérouler à huis clos, Willy Demeyer suivant là une recommandation de la police de la zone de Liège.

En cause, le risque représenté par le déplacement des supporters de Molenbeek, réputés très chauds, mais aussi et surtout par l'absence d'une infrastructure suffisante pour les accueillir.

Cette décision était très impopulaire du côté du RWDM, naturellement, et des discussions ont eu lieu entre les diverses parties afin de faire annuler cette décision. C'est désormais chose faite.

SL16 - RWDM Brussels se disputera avec du public

Sudinfo annonce en effet ce mercredi que la rencontre de dimanche pourra bel et bien se disputer avec du public. Willy Demeyer aurait pris contact avec la fédération des supporters du RWDM Brussels, et suite à ces échanges, il a donné son feu vert pour que le huis clos soit levé.

Le RWDM Brussels est actuellement 3e au classement en D1 FFA, un point derrière le leader Rochefort. Le SL16, de son côté, est 7e, 6 points derrière les Bruxellois. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RWDM Brussels

Plus de news

Les méthodes de Philippe Clément remises en question à Norwich City ?

Les méthodes de Philippe Clément remises en question à Norwich City ?

11:00
Un modèle informatique prédit un grand favori pour le titre en JPL et... une chance infime pour Anderlecht

Un modèle informatique prédit un grand favori pour le titre en JPL et... une chance infime pour Anderlecht

10:00
Alderweireld a bien connu Harry Kane : « Chaque jour, il mangeait le même plat »

Alderweireld a bien connu Harry Kane : « Chaque jour, il mangeait le même plat »

09:30
Les médecins auraient identifié une cause possible pour le malaise de Vincent Kompany

Les médecins auraient identifié une cause possible pour le malaise de Vincent Kompany

09:00
Un ancien coach de Pro League sera l'entraîneur intérimaire de Romelu Lukaku

Un ancien coach de Pro League sera l'entraîneur intérimaire de Romelu Lukaku

08:30
Incroyable : Arsenal éliminé de la Coupe de la Ligue par une D4 anglaise

Incroyable : Arsenal éliminé de la Coupe de la Ligue par une D4 anglaise

08:00
Un cadre du Sporting de Charleroi en route vers un club espagnol qui dispute la Ligue des champions ?

Un cadre du Sporting de Charleroi en route vers un club espagnol qui dispute la Ligue des champions ?

07:20
Anderlecht donne trois matchs à Vitor Bruno pour convaincre, mais... un neuf sur neuf n'est pas obligatoire

Anderlecht donne trois matchs à Vitor Bruno pour convaincre, mais... un neuf sur neuf n'est pas obligatoire

07:00
2
Quatre défaites de rang en championnat ? Voici depuis quand ce n'était plus arrivé au Standard

Quatre défaites de rang en championnat ? Voici depuis quand ce n'était plus arrivé au Standard

06:30
"C'est pour ça que je joue de nouveau" : Mario Stroeykens explique comment il a retrouvé sa place à Anderlecht

"C'est pour ça que je joue de nouveau" : Mario Stroeykens explique comment il a retrouvé sa place à Anderlecht

23:00
"Il avait besoin de ce but" : Luis Enrique ravi du premier but de Mika Godts, mais lui adresse un message

"Il avait besoin de ce but" : Luis Enrique ravi du premier but de Mika Godts, mais lui adresse un message

22:40
Pas encore de duo avec Mohamed Salah : Cihan Canak joue de malchance

Pas encore de duo avec Mohamed Salah : Cihan Canak joue de malchance

22:20
"Quand il est parti, j'ai fait ma meilleure saison" : un Diablotin répond sèchement aux critiques de Defour

"Quand il est parti, j'ai fait ma meilleure saison" : un Diablotin répond sèchement aux critiques de Defour

22:00
"Ce n'est pas un candidat au titre" : Franky Van der Elst ne croit pas en l'actuel leader du championnat

"Ce n'est pas un candidat au titre" : Franky Van der Elst ne croit pas en l'actuel leader du championnat

21:40
Gros coup dur pour un ancien du Standard à Gand ?

Gros coup dur pour un ancien du Standard à Gand ?

21:20
Festival Julien Duranville contre le PSG : le message fort de son entraîneur

Festival Julien Duranville contre le PSG : le message fort de son entraîneur

21:00
Du changement pour Romelu Lukaku à Fenerbahçe : le club annonce une décision importante

Du changement pour Romelu Lukaku à Fenerbahçe : le club annonce une décision importante

20:40
Qui arbitrera le Standard, Anderlecht et Bruges ce week-end ? Voici les arbitres de la 10e journée

Qui arbitrera le Standard, Anderlecht et Bruges ce week-end ? Voici les arbitres de la 10e journée

20:20
"Je suis sincèrement désolé" : Kylian Mbappé présente ses excuses après la polémique en Chine

"Je suis sincèrement désolé" : Kylian Mbappé présente ses excuses après la polémique en Chine

20:14
4
Grosse nouvelle au Club de Bruges : le club franchit une étape historique

Grosse nouvelle au Club de Bruges : le club franchit une étape historique

20:00
L'entraîneur de Sunderland annonce une excellente nouvelle concernant Thomas Meunier

L'entraîneur de Sunderland annonce une excellente nouvelle concernant Thomas Meunier

19:40
Un soutien marquant pour Vitor Bruno : "Il peut apporter quelque chose, j'en suis persuadé"

Un soutien marquant pour Vitor Bruno : "Il peut apporter quelque chose, j'en suis persuadé"

19:20
"Si l'Union veut continuer à grandir, elle a besoin de ça" : le CEO de l'Union fixe une priorité pour l'avenir

"Si l'Union veut continuer à grandir, elle a besoin de ça" : le CEO de l'Union fixe une priorité pour l'avenir

19:00
1
L'Union Saint-Gilloise annonce avoir réalisé un bénéfice historique

L'Union Saint-Gilloise annonce avoir réalisé un bénéfice historique

18:32
2
Le Standard prépare un événement "exceptionnel" à Sclessin après le match contre Courtrai

Le Standard prépare un événement "exceptionnel" à Sclessin après le match contre Courtrai

18:00
Le huis clos de trop au Standard : la lettre ouverte des supporters du RWDM !

Le huis clos de trop au Standard : la lettre ouverte des supporters du RWDM !

14:55
Le Standard confirme une amélioration de sa situation financière : le club liégeois dévoile ses comptes

Le Standard confirme une amélioration de sa situation financière : le club liégeois dévoile ses comptes

17:43
1
"J'imagine que Marc Wilmots est plus avisé que ça" : la situation du Standard vue du nord du pays

"J'imagine que Marc Wilmots est plus avisé que ça" : la situation du Standard vue du nord du pays

17:20
11 ans plus tard : une ancienne forte tête d'Anderlecht peut enfin savourer son retour au pays

11 ans plus tard : une ancienne forte tête d'Anderlecht peut enfin savourer son retour au pays

17:00
🎥 Aïe : encore actif en Pro League la saison dernière, il risque gros après son coup de poing en plein match

🎥 Aïe : encore actif en Pro League la saison dernière, il risque gros après son coup de poing en plein match

16:40
Le Parquet veut frapper fort : les supporters de Charleroi risquent très gros !

Le Parquet veut frapper fort : les supporters de Charleroi risquent très gros !

16:20
Loin du Standard, la situation se complique encore un peu plus pour René Mitongo

Loin du Standard, la situation se complique encore un peu plus pour René Mitongo

16:00
Quand Harry Kane lançait sa carrière avec un ancien du Standard : "Beaucoup de choses nous unissaient"

Quand Harry Kane lançait sa carrière avec un ancien du Standard : "Beaucoup de choses nous unissaient"

15:40
À un point de la zone rouge : le verdict est tombé pour Youri Tielemans et Senne Lammens à Manchester

À un point de la zone rouge : le verdict est tombé pour Youri Tielemans et Senne Lammens à Manchester

15:20
Rudi Garcia n'est pas le seul : l'étrange point commun qui unit nos derniers sélectionneurs

Rudi Garcia n'est pas le seul : l'étrange point commun qui unit nos derniers sélectionneurs

14:40
Plus la même cote qu'à Anderlecht : un chouchou du Lotto Park toujours sans club

Plus la même cote qu'à Anderlecht : un chouchou du Lotto Park toujours sans club

14:20

Plus de news

Les plus populaires

Division 1 ACFF

 Journée 10
Rochefort Rochefort 4-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-2 Mons Mons
F.C. Flénu F.C. Flénu 0-4 Tubize-Braine Tubize-Braine
Charleroi Charleroi 1-0 SL16 FC SL16 FC
Onhaye Onhaye 0-0 Union SG Union SG
Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 1-0 Meux Meux

Dernières réactions

tede tede a propos de Anderlecht donne trois matchs à Vitor Bruno pour convaincre, mais... un neuf sur neuf n'est pas obligatoire Union 60 Union 60 a propos de On ne l'arrête plus : loin de l'Union, Loïc Lapoussin signe la saison de sa vie den strep den strep a propos de L'Union Saint-Gilloise annonce avoir réalisé un bénéfice historique Union 60 Union 60 a propos de "Si l'Union veut continuer à grandir, elle a besoin de ça" : le CEO de l'Union fixe une priorité pour l'avenir Union 60 Union 60 a propos de Surprise : Harry Kane devance Mbappé et Yamal, et remporte son premier Ballon d'Or ! Union 60 Union 60 a propos de La blague qui coûte une fortune : en plus du Ballon d'Or, Kylian Mbappé perd deux sponsors majeurs Sandirap77 Sandirap77 a propos de Le Standard confirme une amélioration de sa situation financière : le club liégeois dévoile ses comptes Sandirap77 Sandirap77 a propos de Le carton rouge d’Epolo continue de faire débat : Jonathan Lardot est très clair Sead08 Sead08 a propos de Philippe Albert pointe ce qui ne va pas à Anderlecht : "Ce qui n’est pas le cas…" Albert Dupont Albert Dupont a propos de Un ancien arbitre n'épargne pas l'arbitrage de Genk - Standard : "L'UEFA n'aurait pas apprécié" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved