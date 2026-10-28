Le bourgmestre avait demandé un huis-clos : une décision est tombée pour SL16-RWDM

Un huis clos pour une rencontre... de D1 FFA : c'était la décision prise par le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, en raison des risques représentés par le déplacement des supporters du RWDM Brussels sur le terrain du SL16. Mais le match se disputera finalement bien avec public.

La rencontre de D1 FFA du week-end prochain entre le SL 16 et le RWDM Brussels devait initialement se dérouler à huis clos, Willy Demeyer suivant là une recommandation de la police de la zone de Liège.

En cause, le risque représenté par le déplacement des supporters de Molenbeek, réputés très chauds, mais aussi et surtout par l'absence d'une infrastructure suffisante pour les accueillir.

Cette décision était très impopulaire du côté du RWDM, naturellement, et des discussions ont eu lieu entre les diverses parties afin de faire annuler cette décision. C'est désormais chose faite.

#SL16RWDM | 🚨 OFFICIEL, La rencontre entre le SL16 et le RWDM ne se jouera finalement pas à huis clos. Initialement imposée par Willy Demeyer 🇧🇪, bourgmestre de Liège, sur recommandation de la zone de police, la décision a été revue après la protestation de la Fédération des Supporters du RWDM. Le bourgmestre a pris contact avec la Fédération, qui s’est engagée à encadrer le déplacement de ses membres. Suite à ces échanges, Willy Demeyer 🇧🇪 a donné son feu vert et remercie la Fédération pour sa collaboration. 🖤🤍❤️ 🥇 (@sudinfo_be) — 𝐑𝐖𝐃𝐌 𝐅𝐢𝐝𝐞𝐥𝐬 🇾🇪 (@RWDM_Fidels) October 28, 2026

SL16 - RWDM Brussels se disputera avec du public

Sudinfo annonce en effet ce mercredi que la rencontre de dimanche pourra bel et bien se disputer avec du public. Willy Demeyer aurait pris contact avec la fédération des supporters du RWDM Brussels, et suite à ces échanges, il a donné son feu vert pour que le huis clos soit levé.





Le RWDM Brussels est actuellement 3e au classement en D1 FFA, un point derrière le leader Rochefort. Le SL16, de son côté, est 7e, 6 points derrière les Bruxellois.