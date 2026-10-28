Le choc hennuyer entre Charleroi et la RAAL finalement à huis clos ? Une dernière tentative a échoué

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le choc hennuyer entre Charleroi et la RAAL finalement à huis clos ? Une dernière tentative a échoué
Photo: © photonews

Dimanche prochain, Charleroi reçoit la RAAL : une rencontre qui doit en théorie être une belle fête du football hennuyer... mais qui se déroulera sans public. En cause, la sanction infligée au RCSC, privé de public pour ce match. Cependant, l'un des partenaires du Sporting a décidé de porter plainte afin de faire annuler ce huis clos.

Nicolas Baccus

Le derby hennuyer entre Charleroi et la RAAL finalement à huis clos ? Une dernière tentative a échoué

C'est désormais définitif : la rencontre entre Charleroi et la RAAL La Louvière se disputera bien à huis clos. Les Storm Ultras ont publié un communiqué révélant que le sponsor ALUMATIC a tenté de faire suspendre cette décision en introduisant une action en référé en urgence. Une démarche qui a cependant été rejetée ce mercredi matin.

Le communiqué complet 

Breaking News : le match contre la RAAL se jouera à huis-clos. Définitivement.

En effet, si on ne peut que saluer l’action du sponsor ALUMATIC pour intenter en urgence une action en référé - et suspendre la décision de huis clos - on ne peut que regretter que cette action ait été si tardivement introduite…mais aussi que le club du RCSC n’a pas souhaité attaquer la décision au civil dès la prononciation de la peine infligée par l’Union Belge. 

Raisons pour lesquelles l’action a été ruinée en deux temps trois mouvements 

Merci à ALUMATIC d’avoir tenté , même tardivement , la piste qui vient d’être déboutée ce matin. Il est quand même étonnant que ce soit un sponsor (et donc un supporter) qui doive agir en ce sens , non aidé par le protagoniste principale : le club.

…et c’est là qqch qui fut souvent dénoncé : la véritable omertà en matière de recours au civil que pratiquent les clubs , totalement soumis à une organisation de copinage et finalement d’injustice que tous les membres valident par leur silence.

Le groupe Storm Ultras réattire l’attention du club à s’attaquer à cette structure véritablement douteuse et dont les décisions sont hyper contestables dans un état de droit. Notamment dans le cadre des prochaines décisions, au risque de se faire encore couillonner en la matière. Il rappelle que depuis le 9 septembre il n’a eu de cesse de sensibiliser le club RCSC…et même aider à la vision de cette défense en étant totalement à ses côtés…qui aurait dû être entamée beaucoup plus tôt. En vain. 

À défaut pour le futur d’agir en ce sens, il est clairement envisageable pour les décisions prochaines de l’Union Belge (et illégales)  que le groupe mène une action sous un étendard collectif de supporters , quitte à générer une collecte à cet effet pour définitivement casser le système de l’Union Belge , abusif et surtout illégal en terme de responsabilités collectives et individuelles. 
Nous suivrons donc avec attention les prochaines décisions (qui seront du même ordre , ne rêvons pas)…
…mais malheureusement le match ce sera devant la TV, au @Royal Nord. 

Une occasion de casser le système a été galvaudée par la lenteur (et un manque de courage ?). Dommage.

Salutations à ALUMATIC qui, lui, a osé se dresser - certes trop tardivement - contre l’Union Belge dont on connaît les méthodes et le système bancal en matière de décisions à géométrie variable (et subjectives).

Dimanche prochain, Charleroi reçoit la RAAL : une rencontre qui doit en théorie être une belle fête du football hennuyer... mais qui se déroulera sans public. En cause, la sanction infligée au RCSC, privé de public pour ce match. Cependant, l'un des partenaires du Sporting a décidé de porter plainte afin de faire annuler ce huis clos.

Le Mambourg sonnera a priori creux dimanche prochain : le Sporting Charleroi s'est vu infliger un huis clos pour le match face à la RAAL suite aux incidents ayant émaillé le match face au Standard de Liège la saison passée.

Malheureusement, les Zèbres sont habitués aux huis clos, les ultras carolos ayant multiplié les débordements ces dernières années, et doivent s'attendre à d'autres sanctions après ce qui s'est passé au Tondreau en 16e de finale de la Coupe.

Mais il reste un (mince) espoir pour que le derby hennuyer de dimanche se tienne bien devant du public. Sudinfo nous informe en effet qu'un partenaire commercial du Sporting Charleroi se serait porté devant la justice afin de faire annuler le huis clos.

Un gros manque à gagner si Charleroi-RAAL se joue sans public

Un sponsor, dont l'identité n'a pas été dévoilée, se serait en effet porté en référé afin d'obtenir une décision de justice favorable dans les prochains jours. La raison : un manque à gagner considérable si ce match, majeur pour la région, se déroule sans public.

Le partenariat entre le club et ce sponsor implique en effet un accès à des salles de réception et à des prestations commerciales lors de la rencontre. Ce derby face à la RAAL aurait donc été l'occasion de tisser des liens et des contacts commerciaux potentiellement fructueux.

Reste à voir si la justice, qui doit se prononcer rapidement devant une telle requête au vu du calendrier serré, ira dans le sens du plaignant. 

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