Le choc hennuyer entre Charleroi et la RAAL finalement à huis clos ? Une dernière tentative a échoué

Dimanche prochain, Charleroi reçoit la RAAL : une rencontre qui doit en théorie être une belle fête du football hennuyer... mais qui se déroulera sans public. En cause, la sanction infligée au RCSC, privé de public pour ce match. Cependant, l'un des partenaires du Sporting a décidé de porter plainte afin de faire annuler ce huis clos.





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Suis Charleroi - RAAL La Louvière en live sur Walfoot.be à partir de 19:15 (01/11).