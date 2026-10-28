Le Club de Bruges peut terminer 2e mais se qualifier directement pour la Champions League : voici comment

Le Club de Bruges possède un atout important en vue de la prochaine édition de la Ligue des Champions. Les Blauw & Zwart occupent une place particulièrement élevée au classement des clubs de l’UEFA et peuvent ainsi accéder directement à la phase de ligue, même sans remporter le titre de champion de Belgique.

La victoire européenne contre Lens a donné un coup de pouce supplémentaire au Club de Bruges dans ce classement. Grâce à son coefficient de club élevé, il est actuellement le club le mieux classé en dehors des cinq plus grands championnats européens.

La Ligue Europa pourrait être décisive

Le Club de Bruges doit surtout garder un œil sur la Ligue Europa. Le vainqueur de cette compétition reçoit automatiquement un billet pour la Ligue des champions, mais il se qualifie parfois aussi via son propre championnat. Si cela se reproduit, une place supplémentaire se libérera.

Selon les règles de l’UEFA, ce billet revient au club possédant le coefficient le plus élevé et qui devrait autrement passer par les tours préliminaires. Sur la base du classement actuel, le Club de Bruges en profiterait.

Des millions sont en jeu

Rien n’est encore définitif : le Club peut être dépassé au classement et la Ligue Europa peut également être remportée par une équipe qui ne se qualifie pas via son propre championnat. Cette règle constitue néanmoins un possible filet de sécurité si les Blauw-Zwart échouent dans la course au titre de champion de Belgique.



L’enjeu est important. La Ligue des champions a rapporté environ 48 millions d’euros au Club de Bruges la saison dernière. Une qualification directe représenterait donc un énorme coup de pouce, non seulement sur le plan sportif, mais aussi financier.