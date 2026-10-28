Le Club de Bruges pourrait toucher le pactole avec Nicolo Tresoldi : plusieurs grands clubs sur le coup

Nicolas Baccus Manuel Gonzalez
Nicolas Baccus et Manuel Gonzalez
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Le Club de Bruges pourrait toucher le pactole avec Nicolo Tresoldi : plusieurs grands clubs sur le coup
Photo: © photonews

Nicolo Tresoldi n'en finit plus de marquer. L'attaquant de 22 ans du Club de Bruges a encore inscrit un triplé le week-end dernier face à Saint-Trond, faisant grimper un peu plus sa valeur sur le marché des transferts. Ses performances attirent de plus en plus les convoitises des grands clubs européens. Arsenal et l'AC Milan semblent notamment prêts à se livrer une belle bataille pour s'attacher ses services.

Douze buts en quatorze rencontres. Les statistiques de Nicolo Tresoldi parlent d'elles-mêmes. Face à Saint-Trond, l'attaquant italo-allemand s'est une nouvelle fois illustré en inscrivant un triplé, confirmant ainsi son excellente forme. Plus impressionnant encore, il s'agit déjà de son troisième triplé en seulement 26 jours, après ceux réalisés face à l'Inter Milan en Ligue des champions et contre Malte avec les Espoirs allemands.

Des performances qui ne passent évidemment pas inaperçues. Selon Sky Sports, Arsenal suit de très près l'évolution de Nicolo Tresoldi. Les Gunners avaient déjà placé l'attaquant sur leur liste de souhaits l'été dernier et restent particulièrement intéressés par son profil. L'AC Milan, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid et l'Inter Milan seraient également sur les rangs.

L'AC Milan possède un avantage de taille

Parmi les clubs intéressés, l'AC Milan dispose d'un argument non négligeable. Tresoldi est supporter des Rossoneri depuis son enfance et ne s'en est jamais caché. Le géant italien aurait d'ailleurs déjà pris contact avec l'entourage du joueur.

Mais Arsenal et les autres prétendants ne comptent pas laisser l'attaquant filer aussi facilement vers San Siro. De son côté, le Club de Bruges se trouve dans une position particulièrement confortable pour négocier. Sous contrat jusqu'en juin 2029, le joueur avait déjà fait l'objet d'une offre de 35 millions d'euros de l'AS Roma l'été dernier, repoussée par les Blauw en Zwart.

Désormais, des montants compris entre 50 et 60 millions d'euros circulent. Un nouveau transfert record semble donc de plus en plus envisageable.

Quand Nicolo Tresoldi quittera-t-il le Club de Bruges ?

Reste à savoir quand le Club de Bruges acceptera de laisser partir son attaquant. Le champion de Belgique souhaite absolument conserver Tresoldi jusqu'à la fin de la saison. Selon Sky Sport, l'entourage du joueur ne considère pas non plus un transfert cet hiver comme une option réaliste pour le moment.

Mais si les plus grands clubs européens décident de passer à l'offensive avec des offres de plusieurs dizaines de millions d'euros, la position du Club de Bruges pourrait rapidement être mise à l'épreuve.

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