Le père de Lamine Yamal crache sur une serveuse et s’en prend à un journaliste

La famille de Lamine Yamal a défrayé la chronique. Mounir Nasraoui, le père de l’attaquant du FC Barcelone, aurait été impliqué dans un incident avec une serveuse à l’aéroport de Barcelone peu avant la cérémonie du Ballon d'Or. Selon le média espagnol Crónica Global, il aurait craché au visage de la femme. La police espagnole est intervenue.

Nasraoui attendait à l’aéroport son vol pour Londres, où son fils devait recevoir plus tard dans la soirée le Trophée Kopa du meilleur jeune joueur. Selon des témoins, une dispute a éclaté dans un café après qu’une serveuse lui a fait remarquer qu’il avait accroché sa veste à un endroit non autorisé. L’échange verbal aurait ensuite dégénéré.

La police a dû intervenir

Selon les informations de Cronica Global, Nasraoui aurait craché sur la serveuse. Il aurait également donné un coup à une autre personne présente, qui tentait de s’interposer. La Guardia Civil est finalement intervenue. On ignore si Nasraoui a été arrêté ou si une plainte officielle a été déposée. Malgré l’incident, il a pu prendre son vol pour l’Angleterre.

Selon la presse espagnole, l’affaire ne se serait pas arrêtée là. Après la cérémonie, Nasraoui serait également entré en conflit avec un journaliste russe qui souhaitait le féliciter pour la troisième place de son fils au classement du Ballon d’Or. Sur des images circulant en ligne, Nasraoui semble repousser l’homme et lui prendre son téléphone. L’identité du journaliste et les circonstances exactes de la confrontation n’ont pas été confirmées de manière indépendante.

La famille Yamal de nouveau sous les projecteurs

Les incidents reposent pour l’instant sur des informations médiatiques et aucune réaction de Nasraoui ou de la famille Yamal n’est encore connue.



Nasraoui n’est pas un inconnu pour les médias espagnols. En août 2024, il avait été poignardé à Mataró et avait dû être hospitalisé. Depuis l’éclosion de son fils, il apparaît régulièrement dans l’actualité entourant la star du FC Barcelone.